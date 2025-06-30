Листкове підживлення кукурудзи – це запланований етап у догляді за рослиною

Щоб кукурудза давала стабільний і хороший врожай, їй треба допомагати, і підживлення тут відіграє одну з головних ролей. Найкраще працює комплексний підхід: кукурудза любить і макроелементи (азот, фосфор, калій), і мікроелементи (бор, цинк, марганець та інші). Чим і коли підживити кукурудзу, пишуть «Вікна».

Листкове підживлення кукурудзи – це запланований етап у догляді за рослиною, коли добрива вносять не в ґрунт, а безпосередньо на листя у критичні періоди росту. Перше підживлення карбамідом проводять у фазу 7-8 листків, щоб дати кукурудзі азот саме тоді, коли вона формує качан. Друге у фазу 9-го листка, коли ріст активізується, і рослина потребує цілого комплексу мікроелементів. Такий підхід допомагає підвищити врожайність, покращити структуру качанів і компенсувати нестачу поживних речовин у ґрунті.

Карбамід – це швидкий спосіб дати рослині потрібний азот саме тоді, коли він найбільше потрібен. Наприклад, у фазі 7-8 листків внесення карбаміду дало стабільну прибавку врожайності. Чим більша доза, тим більше зерна з качана. Правда, маса 1000 зерен при цьому майже не змінюється. Оптимальна норма – 20 кг/га, особливо якщо азотних добрив в ґрунті недостатньо.

Коли з’являється шостий листок – час серйозно подумати про листкове підживлення. У цей період кукурудза активно росте, формує стебло і готується до цвітіння. Якщо рослині тоді не вистачить азоту, вона дасть менше квіток, а отже й менше зерна. Тому чекати не варто — пізніше це вже не дасть такого ефекту. Щоправда, на бідних ґрунтах добрив потрібно більше, а на родючих – менше. Ще один момент: добрива треба вносити тільки у вологий ґрунт, у сухій землі вони просто не працюють.

У фазі 9-го листка, коли ряди вже майже змикаються, саме час для другого листкового підживлення. Тут уже потрібен не лише азот, а й магній, сірка, бор, мідь, молібден, цинк, марганець. Усе це – паливо для швидкого росту. Саме на цьому етапі кукурудза активно «їсть» фосфор і калій, а без цинку навіть білки в рослині синтезуються гірше.

Варто враховувати, що різні гібриди реагують на підживлення по-різному. Пізньостиглі краще засвоюють живлення, середньостиглі більше «люблять» азот, а ранньостиглі – калій, особливо на старті.