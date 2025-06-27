Осіння редиска, посаджена в серпні, особливо смачна

Навіть після збору основного врожаю грядки можуть принести ще користь. Редиска – чудовий варіант для повторної посадки, адже вона швидко дозріває й не потребує складного догляду. Восени овоч виростає особливо соковитим, що робить його ідеальним для салатів. Головне знати, як і коли правильно сіяти редиску, щоб отримати гарантований результат. Про це пише «24 Канал».

Посадіть редиску на осінній урожай у серпні на добре підживлених, вологих та нейтральних за кислотністю грядках. Для осіннього вирощування краще обирати ранні та теплолюбні сорти, які визрівають приблизно за місяць. Насіння заглиблюйте на приблизно 2 см, дотримуючись проміжку у 3 см між рослинами та 10 см між рядами. Відразу після посіву полийте редиску рясно, це допоможе зберегти соковитість і уникнути появи гіркого присмаку.

Осіння редиска, посаджена в серпні, особливо смачна: вдень тепло, а вночі – прохолодно, що дає оптимальні умови для формування солодкого та ніжного овочу. Регулярний полив не лише підтримує смакові якості, а й забезпечує рівномірне зростання коренеплодів. Крім того, для ще кращого результату можна замульчувати грядку компостом або перегноєм перед посівом.

Якщо виникне бажання отримати редиску восени або навіть взимку в теплиці, вибирайте зимостійкі сорти, які не тріскаються й добре переносять зниження температур. Важливо не перетримувати субстрат у надлишковій волозі, щоб листя не зрослося і коренеплоди залишалися щільними та привабливими.