Редька – одна з найкращих кандидаток для пізнього посіву

Хоч літо вже в розпалі, наприкінці червня на городі відкривається ще одна важлива можливість – посіяти чи посадити культури, які встигнуть дати щедрий врожай до осені. Цей період часто недооцінюють, хоча він є дуже сприятливим завдяки довгим світловим дням, теплій температурі повітря та достатній вологості ґрунту. Що посадити до кінця червня пишуть «Добрі новини».

Коли краще садити

Зверніть увагу, що згідно з посівним календарем, період з 24 по 26 червня вважається несприятливим для посіву та посадок будь-яких культур. Аби уникнути зниження врожайності та даремної витрати насіння, краще утриматися від городніх робіт у ці дні та перенести їх на останні дні місяця.

Що варто посіяти або посадити в кінці червня

Редька – одна з найкращих кандидаток для пізнього посіву. Вона швидко дозріває, вже за 20-30 днів після посіву можна збирати коренеплоди. Ця культура невибаглива, добре росте у теплі, а ще чудово підходить для свіжих літніх салатів.

Кріп і петрушка теж встигнуть дати зелень уже в серпні. Ці трави легко приживаються, не бояться спекотної погоди й при правильному поливі швидко утворюють ароматну, яскраву зелень навіть у похмурі дні.

Базилік – теплолюбна рослина, яка швидко зростає. Якщо посіяти її наприкінці червня, ви отримаєте кілька врожаїв свіжої, ароматної зелені, яка ідеально доповнить будь-яку літню страву.

Квасоля також добре підходить для пізньої посадки. Головне обрати сонячну ділянку, бо вона дуже любить тепло. При правильному догляді вже в серпні можна збирати перші стручки.

Цибуля-сіянка, висаджена наприкінці червня, дасть не лише зелену масу, а й невеликі цибулини до початку осені. Це чудовий варіант для тих, хто хоче швидко отримати результат і додати у раціон більше вітамінів.

Морква та буряк – ще один шанс на додатковий осінній урожай. Ці культури добре реагують на пізній посів, швидко проходять фазу цвітіння й можуть зберігатися тривалий час, тож навіть пізні збори будуть корисними і довговічними.