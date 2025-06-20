Посіви, зроблені в цей день, вважаються особливо вдалими

День літнього сонцестояння у 2025 році припадає на суботу, 21 червня. Це найдовший день року, який вважається особливо потужним з енергетичного боку. У цей час сонце досягає найвищої точки на небі, земля наповнюється теплом і світлом, а рослини отримують максимальну життєву енергію. Посіви, зроблені в цей день, вважаються за повірʼями особливо вдалими: вони ростуть сильними та міцними, приносячи не лише багатий врожай, а й позитивну енергетику та здоров’я. Що саме посадити у цей день, пишуть «Новини.Live».

21 червня – це день, коли природа сяє особливим світлом. У багатьох культурах, зокрема й українській, цей період вважається магічним, адже трави, посіяні чи зібрані в цей час, набираються максимальної сили. Земля і повітря насичені теплом і світлом, що робить посіви особливо вдалими.

П’ять трав для посадки в літнє сонцестояння:

кінза (коріандр) – швидко росте, очищує організм, покращує травлення та підтримує нервову систему;

кріп – невибагливий і витривалий, вважається оберегом від негативу;

петрушка – універсальна трава з лікувальними властивостями, яка за повірʼями зміцнює енергетичне поле;

базилік – символ любові і добробуту, дарує захист дому і гармонію в родині;

м’ята або меліса – заспокоюють, знімають стрес і очищують простір.

Перед посадкою важливо правильно підготувати ґрунт: розпушити землю, додати органічні добрива, забезпечити достатню вологу та замульчувати грядки, щоб зберегти оптимальні умови для росту. Після появи паростків необхідно регулярно поливати рослини, проріджувати їх для кращого розвитку та захищати від шкідників, використовуючи природні методи.