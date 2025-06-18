Більшість популярних літників цвітуть дуже рясно протягом усього вегетаційного сезону

Однорічні квіти в саду мають щонайменше дві суттєві переваги перед багаторічними рослинами. По-перше, більшість популярних літників цвітуть дуже рясно протягом усього вегетаційного сезону. По-друге, багато з них легко самосіються, тому з мінімальними зусиллями садівника вони щороку знову з’являються на клумбах. «Зелена садиба» пише, які однорічні квіти достатньо посадити один раз, щоб кожного сезону милуватися їхньою красою завдяки простим правилам догляду.

Ешшольція (каліфорнійський мак)

Невелика рослина заввишки 25-30 см із густими гіллястими кущиками, вкритими великими яскравими квітками (помаранчеві, жовті, рожеві та ін.). У похмуру погоду квіти можуть закриватися, але сріблясте ажурне листя зберігає декоративність. Вона утворює багато насіннєвих коробочок, які для більш тривалого цвітіння краще зрізати, але якщо потрібен самосів – залиште частину. Ця рослина світлолюбна, посухостійка і не потребує ретельного догляду.

Алісум

Низькорослий (15-20 см) килимок, який ідеально підходить для бордюрів, вазонів і підвісних кошиків. Більшість сортів мають приємний медовий аромат, проте є безароматні гібриди, що підходять алергікам. Переважають білі та бузкові квіти, а гібрид «Істер Бонет Піч» відрізняється рожево-персиковим відтінком. Алісум цвіте хвилями: після першої хвилі необхідно зрізати суцвіття, щоб викликати нове цвітіння. Для самосіву залишають частину відцвілих квіток першої хвилі.

Іберіс

Існують однорічні і багаторічні види. Однорічний іберіс відомий рясним цвітінням і невибагливістю. Його зонтикоподібні суцвіття бувають бузковими або рожевими. Краще садити рано, щоб рослина зацвіла до спеки. Самосів іберіса активний, він легко з’являється у саду кожного року, при цьому не займає багато місця і не створює проблем із розростанням.

Волошка

Невід’ємний символ синього кольору, відомий своїми яскравими пелюстками глибокого насиченого відтінку. У природі зустрічається на полях, в садах зустрічається рідше, але має своїх шанувальників. Існують сорти з рожевими, білими, фіолетовими і навіть майже чорними квітками. Росте легко, не вимагає особливого догляду, цвіте з червня до вересня, при цьому не любить сильну спеку.

Портулак

Ідеальна ґрунтопокривна рослина для сухих сонячних місць. Яскраві квітки схожі на метеликів, що відпочивають на галявині. У похмуру погоду квіти закриваються, але портулак привертає увагу соковитим листям. Рослина теплолюбна і може сходити пізно, але завдяки швидкому росту встигає зацвісти влітку. Розсадний спосіб вирощування дає гарні результати.

Календула (нагідки)

Квітка з золотистими та помаранчевими квітками й липким салатовим листям. Дуже життєрадісна і невибаглива, цвіте до пізньої осені. Витримує легкі заморозки. Календула захищає овочі від шкідників, має підтверджені лікарські властивості, а її пелюстки їстівні та використовуються для прикраси страв. Сучасні сорти мають махрові квітки, а забарвлення варіюється від жовтого до кремового та абрикосового.

Дельфініум однорічний

Культурна форма польового дельфініума, з махровими квітками, схожими на багаторічний дельфініум, але з більш гострими пелюстками. Колірна палітра включає фіолетові, рожеві, білі, бузкові відтінки. Листя різьблене, нагадує кріп. Висота варіюється від 25 см до понад метра. Використовується для клумб, міксбордерів і букетів. Можна сіяти під зиму або ранньою весною.

Космея (Космос)

Один із найпопулярніших літників, невибагливий і з яскравими квітами-ромашками. Доступні як пастельні, так і насичені кольори, є махрові сорти. Космея приваблює бджіл і метеликів, цвіте все літо. Деякі сорти дуже високі, але є і компактні. Посів у ґрунт можливий у травні.

Рудбекія

Популярна садова квітка з однорічними формами, які цвітуть яскравіше за багаторічні. Відома крупними квітами та багатою палітрою відтінків, у тому числі червоно-коричневими («Черрі Бренді»). Добре самосіється, тому її можна не пересаджувати щороку. Любить сонячні місця і невибаглива у догляді.

Кореопсис

Однорічна форма має дрібніші, ніж у багаторічної, строкаті квітки із яскравим двоколірним забарвленням: темно-бордовий центр і пелюстки білого, жовтого або рожевого кольору. Цвіте довго і рясно. Для самосіву після літа не варто видаляти насіннєві коробочки.

Нігелла дамаська

Ця рослина має ніжні махрові квіти зірчастої форми блакитного кольору, часто із рожевими, фіолетовими чи двоколірними варіаціями. Листя ажурне і перисте. Недоліком є короткий період цвітіння, тому для безперервного ефекту насіння сіють із проміжком у місяць.

Молочай облямований

Дуже багатьом ця однорічна квітка відома під народною назвою «наречена». Здалеку може здатися, що рослина має дуже великі квітки, що складаються з безлічі біло-зелених пелюсток. Однак це не зовсім так. Як і у більшості молочаїв, самі суцвіття «нареченої» дуже дрібні і непоказні, а декоративну цінність представляє оздоблююче їх листя. У молочая облямованого вони привабливі широкою яскраво-білою облямівкою.

Іпомея триколірна

Рослини, що дають самосів, існують і серед декоративних однорічних ліан. Зокрема, дуже легко відтворює себе іпомея триколірна, частіше відома як «в’юнок» або «грамофончики». Існує велика кількість сортів цього виду іпомеї різних забарвлень, проте вони самостійно відтворюються не настільки охоче, як вихідна форма, що має впізнавані темно-фіолетові воронкоподібні квіти. На відміну від інших видів іпомеї, іпомею триколірну можна сіяти безпосередньо в ґрунт, оскільки її розвиток йде дуже швидко.