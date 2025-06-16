Для цвітіння лаванді потрібен баланс мінералів із перевагою калію, кальцію та фосфору

Лаванда – одна з найулюбленіших декоративних рослин у садівників. Її цінують за аромат, красу, а також здатність відлякувати комах. Але щоб вона дійсно рясно цвіла, потрібні не лише сонце та правильний ґрунт, важливу роль відіграє й підживлення. Чим підживити лаванду, пише Fajny ogrod.

Чому лаванда не цвіте

Навіть якщо лаванда посаджена у відповідному місці, без правильного добрива вона не покаже повного потенціалу. Надмірно родючий або кислий ґрунт, застій води – усе це негативно впливає на її розвиток. І навіть надлишок азоту в добриві здатен викликати ріст листя, а не квітів.

Для цвітіння лаванді потрібен баланс мінералів із перевагою калію, кальцію та фосфору. Цей склад можна знайти у простому засобі, який часто викидають, золі з багаття чи мангалу.

Правило 10 ложок: як підживити лаванду деревною золою

Звичайна зола з чистої деревини – чудове, повністю натуральне добриво. Вона містить ключові для цвітіння елементи: калій, кальцій, фосфор та мікроелементи. Щоб не нашкодити рослині, важливо дотримуватись дозування: достатньо 10 столових ложок золи на один кущ.

Як застосовувати:

Посипте золу навколо основи рослини. Акуратно перемішайте з верхнім шаром ґрунту. Злегка полийте, щоб добриво почало діяти.

Цю процедуру можна повторювати раз на 3-4 тижні з травня по серпень, коли лаванда активно росте й цвіте.

Чим ще можна удобрювати лаванду

Окрім золи, лаванда добре сприймає:

компост , змішаний з піском або дрібним гравієм для покращення структури ґрунту;

доломітове борошно збагачує землю магнієм і кальцієм, а також підвищує pH;

настої кропиви або хвоща польового – натуральні добрива, які живлять і захищають рослину, але їх слід застосовувати обережно: не під прямим сонцем і не надто часто.

Як продовжити цвітіння лаванди

Коли лаванда вже почала квітнути, підтримайте її: