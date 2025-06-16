Як змусити лаванду цвісти рясно: використайте це просте добриво вже сьогодні
Лаванда – одна з найулюбленіших декоративних рослин у садівників. Її цінують за аромат, красу, а також здатність відлякувати комах. Але щоб вона дійсно рясно цвіла, потрібні не лише сонце та правильний ґрунт, важливу роль відіграє й підживлення. Чим підживити лаванду, пише Fajny ogrod.
Чому лаванда не цвіте
Навіть якщо лаванда посаджена у відповідному місці, без правильного добрива вона не покаже повного потенціалу. Надмірно родючий або кислий ґрунт, застій води – усе це негативно впливає на її розвиток. І навіть надлишок азоту в добриві здатен викликати ріст листя, а не квітів.
Для цвітіння лаванді потрібен баланс мінералів із перевагою калію, кальцію та фосфору. Цей склад можна знайти у простому засобі, який часто викидають, золі з багаття чи мангалу.
Правило 10 ложок: як підживити лаванду деревною золою
Звичайна зола з чистої деревини – чудове, повністю натуральне добриво. Вона містить ключові для цвітіння елементи: калій, кальцій, фосфор та мікроелементи. Щоб не нашкодити рослині, важливо дотримуватись дозування: достатньо 10 столових ложок золи на один кущ.
Як застосовувати:
Посипте золу навколо основи рослини.
Акуратно перемішайте з верхнім шаром ґрунту.
Злегка полийте, щоб добриво почало діяти.
Цю процедуру можна повторювати раз на 3-4 тижні з травня по серпень, коли лаванда активно росте й цвіте.
Чим ще можна удобрювати лаванду
Окрім золи, лаванда добре сприймає:
компост, змішаний з піском або дрібним гравієм для покращення структури ґрунту;
доломітове борошно збагачує землю магнієм і кальцієм, а також підвищує pH;
настої кропиви або хвоща польового – натуральні добрива, які живлять і захищають рослину, але їх слід застосовувати обережно: не під прямим сонцем і не надто часто.
Як продовжити цвітіння лаванди
Коли лаванда вже почала квітнути, підтримайте її:
чергуйте органічні добрива (зола) з мінеральними з низьким вмістом азоту;
регулярно обрізайте зів’ялі квіти – це стимулює появу нових бутонів;
уникайте перезволоження, особливо в горщиках;
дотримуйтесь помірного, але стабільного поливу.