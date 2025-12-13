Професіонали з прибирання мають кілька перевірених методів, які допоможуть позбутися блискучих частинок на твердих поверхнях

Блискітки можуть створювати святкову атмосферу, але коли вони обсипаються по підлозі, меблях чи столі – прибрати їх стає справжнім випробуванням. Професіонали з прибирання мають кілька перевірених методів, які допоможуть позбутися блискучих частинок на твердих поверхнях. Molly Maid розповідає, як прибрати блискітки без зайвого клопоту.

Волога губка та миска з водою.

Щоб очистити блискітки з твердих поверхонь, таких як столи, дерев’яні підлоги, робочі столи та стільниці, варто використовувати вологу губку та велику миску з водою. Обережно протріть блискітки вологою губкою, потім вичавіть губку в мисці з водою та повторюйте, доки поверхня не стане чистою.

Повітряний пластилін

Так, звучить дивно, але цей метод працює. Вдавіть повітряний пластилін у блискітки, доки поверхня пластиліну не покриється блискітками, потім знову повторіть цю процедуру, доки не отримаєте чисту поверхню.

Ролик для видалення ворсу.

Якщо хочете успішно видалити блискітки з одягу або меблів – використайте ролик для видалення ворсу. Він допоможе обережно зняти блискітки завдяки липкій стороні.