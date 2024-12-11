Однією з найбільших помилок при купівлі штучної ялинки, є вибір моделі, вкритої штучним снігом

Прикрашання будинку до Різдва чи Нового року завжди супроводжується безладом. Незалежно від того, чи виберете ви живе дерево, чи штучне, – голки та штучний сніг часто розповзаються по всьому дому. Якщо ж ви не хочете витрачати час на постійне прибирання після декорування, є кілька прикрас, яких краще уникати, щоб мінімізувати безлад, пише Homes and gardens.

Блискучі прикраси

Хоча такі прикраси додають святкової атмосфери, але блискітки постійно розповзаються по всіх поверхнях, навіть якщо ви ретельно прибираєте.

«Якщо ви ненавидите прибирати після свят, як більшість з нас, намагайтеся уникати всього, що осипається, наприклад, блискучих прикрас, справжніх соснових гірлянд або ялинок. Вони можуть мати гарний вигляд, але залишають по собі сліди блискіток, хвої чи нальоту, які потім доведеться прибирати», – зазначає Патриція Дерпінскі, професійна декораторка і провідна дизайнерка Hudson Holiday Decor.

Натомість ви можете обирати прикраси з дерева, металу або скла, які є не лише стійкими, але й виглядають елегантно.

Штучний сніг

Однією з найбільших помилок при купівлі штучної ялинки є вибір моделі, вкритої штучним снігом.

«Хоча штучний сніг може виглядати фантастично, я вважаю, що він має тенденцію розсипатися всюди, а прибирати його завжди неприємно», – додає Каніка Бакші Хурана, головна дизайнерка інтерʼєру та засновниця компанії Kanika Design.

Натомість можна використовувати м’які білі пледи, подушки або штучне хутро, які створюватимуть зимову атмосферу.

Максималістичні прикраси

Різноманітність та велика кількість прикрас можуть стати справжнім викликом під час прибирання.

«Мінімалістичний підхід також допомагає зменшити безлад: зосередьтеся на кількох яскравих елементах, таких як гарно прикрашена ялинка і святковий центральний елемент, замість того, щоб намагатися заповнити кожен куточок будинку. Так ваш простір буде святковим, але впорядкованим», – розповідає Патриція Дерпінскі.

Живі ялинки

Живі ялинки потребують догляду, постійного поливу (якщо це ялинка в горщику) та правильного розміщення. Також вони скидають голки, через що доводиться частіше прибирати. Якщо ви хочете, щоб Різдво пройшло без безладу, штучні ялинки – безпечний вибір.

Існує багато способів зробити штучну ялинку більш реалістичною, якщо ви любите живі ялинки.

«Зверніть увагу на світлодіодні гірлянди, тканинні або дерев'яні прикраси, штучні ялинки з попереднім освітленням та будь-які інші прикраси такого роду. Це красиві, багаторазові та звичайні конструкції, за якими відносно легко доглядати», – додає Нітя Сет, дизайнерка інтерʼєру.

Справжні свічки

Справжні свічки створюють затишну атмосферу, але вимагають постійного контролю, щоб уникнути пожежної небезпеки та зайвих забруднень.

«Свічки – це красиво, але я не хочу додаткового стресу, повʼязаного з контролем за ними, щоб уникнути безладу або пожежонебезпеки. Натомість я обираю світлодіодні свічки з м'яким, мерехтливим світлом. Вони так само випромінюють чарівне святкове світло, яке я люблю, але без прибирання», – розповіла Каніка Бакші Хурана.