Щоб вишня та черешня добре пережили зиму й навесні порадували рясним урожаєм, потрібно подбати про захист дерев заздалегідь. Існує кілька простих, але ефективних способів підготувати сад до холодів. Про них пише VSN.

Поливання

Перед настанням морозів обов’язково добре полийте дерева. Волога в ґрунті допомагає кореням витримати холод і зберігає життєздатність дерева протягом усієї зими.

Обрізання

Проведіть санітарне обрізання, видаліть сухі, пошкоджені та хворі гілки. Це зменшить ризик захворювань і покращить проникнення світла до крони, що позитивно впливає на здоров’я дерева.

Обробка

До сильних морозів обробіть дерева розчином мідного купоросу або бордоською сумішшю. Це захистить від грибкових захворювань. Стовбури та нижні гілки можна побілити, використовуючи готову побілку з фунгіцидними та інсектицидними препаратами, або приготувати розчин самостійно з вапна та мідного купоросу. Побілка допомагає уникнути сонячних опіків, шкідників та хвороб.

Укриття та мульчування

Молоді дерева варто вкривати від морозів мішковиною, агроволокном або спеціальними укривними матеріалами. Навколо стовбура покладіть товстий шар мульчі з сухого листя або скошеної трави, зверху розмістіть ялинові гілки голками догори. Такий захист зберігає тепло й забезпечує дереву додатковий бар’єр від холодного вітру та морозу.