Збереження листя взимку не означає, що дерево хворе

Іноді дерева входять у зиму з листям, і це викликає запитання у власників садів. Таке явище має природні причини та не завжди свідчить про проблеми. Найчастіше листя не опадає через пізні підживлення азотом, надмірний полив восени або слабку адаптацію сорту до місцевого клімату. За таких умов рослина не формує достатньої кількості етилену — гормону, що відповідає за відокремлення листкової пластини. У результаті листя залишається на дереві, але вже не бере участі в активних процесах. Чи безпечно це для дерев і чи потрібно щось робити, пишуть Новини.Live.

Чи є це небезпекою для дерева

Збереження листя взимку не означає, що дерево хворе. У холодний період активність листкових продихів знижується, випаровування води мінімальне, а обмін речовин сповільнюється. Рослина входить у фазу спокою незалежно від того, чи є на ній листя. У більшості випадків така ситуація не шкодить зимостійкості.

Чи треба зривати листя вручну

Для молодих дерев або декоративних кущів листя можна обережно прибрати, але це необов’язково. На великих деревах така процедура технічно майже неможлива й не приносить користі. Природний процес листопаду завершиться самостійно, коли умови стануть сприятливими.

Що рекомендується садівнику: