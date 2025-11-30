Посівний календар на грудень 2025 року

Грудень уже настав, і цього року м’яка осінь дала садівникам змогу довше працювати на ділянці. Зазвичай до початку зими активні роботи завершуються, але за відсутності сильних морозів ще можна займатися посадкою, пересадкою рослин або підзимовим посівом овочів. Коли найсприятливіші дні для садово-городніх робіт і що ще можна садити, пише «Зелена садиба».

Посівний календар на грудень 2025 року

Загалом сприятливі дні для посіву та посадки овочевих культур – 2, 3, 6, 7, 13-18, 22, 25, 26, 30, 31 грудня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 5, 19-21, 23, 24 грудня.

Коренеплоди:

редис – 1-3, 6, 7, 13-17, 22, 27-31.

Цибулеві:

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 6, 7, 13-18, 22, 25-29;

часник – 2, 3, 13-18, 22, 30, 31.

Зелень та трави:

салати, шпинат – 1-3, 6, 7, 13-18, 22, 25-31;

рукола, крес, листова гірчиця – 2, 3, 6, 7, 13-18, 22, 25, 26, 30, 31;

кріп, петрушка, кінза – 1-3, 6, 7, 13-18, 22, 25-31;

базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 2, 3, 6, 7, 13-18, 22, 30, 31;

лікарські та чайні культури – 2, 3, 6, 7, 10-14, 30, 31;

мікрозелень – 1-3, 6, 7, 13-18, 22, 25-31.

Декоративні рослини:

однорічники – 2, 3, 6, 7, 10-14, 22, 30, 31;

цибулинні та бульбові – 2, 3, 10-12, 15-17, 22, 25, 26, 30, 31;

хвойні – 10-12, 18;

крупноміри – 6-9, 18.

Найкращі дні для садових робіт у грудні 2025