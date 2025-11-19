Туї люблять світло, тому найактивніше ростуть на добре освітлених ділянках

Туя – одна з найпопулярніших декоративних рослин для саду. Вона невибаглива, зберігає густу зелену крону протягом усього року й підходить як для живоплотів, так і для одиночної посадки. Щоб туя швидко прижилася та розвивалася без проблем, важливо правильно обрати місце для висаджування. Як це зробити, пишуть «Новини.Live».

Де найкраще садити тую

Туї люблять світло, тому найактивніше ростуть на добре освітлених ділянках. Сонячні промені сприяють формуванню густої крони та насиченого зеленого кольору. Часткова тінь також можлива, але рослина повинна отримувати сонце щонайменше пів дня. У повній тіні туя росте повільніше й може втрачати декоративність.

Умови для швидкого росту

Щоб рослина добре розвивалася, важливо забезпечити їй:

помірно зволожений ґрунт з дренажем;

родючий, легкий і пухкий субстрат;

захист від різких поривів вітру.

За таких умов туя швидко формує кореневу систему, зберігає яскравий колір і рівномірно нарощує крону.

Чому не варто садити поруч із великими деревами

Сильне коріння великих дерев активно поглинає воду та поживні речовини, створюючи конкуренцію для туї. У результаті рослина може жовтіти, пригальмовувати ріст або частково всихати. Крім того, масивні дерева створюють тінь, яка заважає туї розкривати повний декоративний потенціал.

Між туєю та великими деревами рекомендується залишати мінімум 6 метрів. Це запобігає пошкодженню молодої рослини кореневими системами сусідів, зменшує ризик затінення й дає туї достатньо місця для розвитку. На такій відстані вона отримує оптимальну кількість вологи, сонця та поживних речовин.