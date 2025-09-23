Посадку туї можна здійснювати навесні та восени

Туї вважаються одними з найзручніших для вирощування декоративних рослин, які добре підходять для озеленення подвір’я. Вони бувають як деревоподібними, так і у формі кущів, проте незалежно від виду мають схожі вимоги до догляду. Осінь – сприятливий період для висадки нових саджанців, особливо якщо правильно підібрати час і місце. Як і коли висадити туї, пише «24 Канал».

Коли найкраще садити тую

Садити туї можна навесні та восени. У регіонах із м’яким кліматом осіння висадка є безпечною і навіть кращою. Якщо ж обирається ділянка, яка постійно перебуває під прямим сонцем, тоді доцільніше відкласти посадку до ранньої весни. Головне – врахувати, щоб рослина встигла прижитися до настання стійких холодів.

Висадка в літній період не рекомендується, оскільки через спеку коренева система може не встигнути сформуватися. У разі необхідності посадки влітку важливо забезпечити рясний полив і тимчасове затінення.

Якщо туя вирощується в горщику, її можна висаджувати з весни до осені. Проте найбільш вдалий період – квітень і травень. У випадку осінньої посадки необхідно подбати про захист саджанця взимку, зокрема мульчування і вкриття.

Як правильно висаджувати тую

Місце для посадки має бути світлим, але без постійного впливу прямих сонячних променів. Туї добре ростуть поряд із іншими хвойними рослинами, а також гортензіями чи спіреями. Натомість висаджувати їх біля айстр, півоній або беріз не рекомендується.

Перед посадкою необхідно підготувати яму трохи більшого розміру, ніж земляна грудка саджанця. Ґрунт повинен бути родючим, без застою води. Після висадки коренева шийка має залишатися над рівнем землі. Рослину поливають відразу після посадки. За потреби у воду можна додати стимулятор укорінення, щоб полегшити адаптацію.