Видів та сортів туй величезна кількість

Серед великого розмаїття хвойних культур туя є улюбленицею дачників і власників приватних будинків. Це через морозостійкість, невибагливість і естетичність рослини. Посадка і догляд за деревом не вимагає багато часу, але є певні особливості, про які розповідає «Інфо-буд».

Які сорти підходять для живоплоту

Видів та сортів туй величезна кількість. Для живоплоту найкраще підходять туя Смарагд та Брабант.

Смарагд – це досить невибаглива у догляді рослина, що відрізняється морозо-і вітростійкістю. Дерева мають конусоподібну крону та можуть зростати до 5-6 м. Мінусом цього сорту є повільне зростання, тому формування огорожі з неї займе багато часу.

Швидкорослі туї для живоплоту, наприклад, такі як Брабант, користуються більшим попитом, ніж Смарагд. Така рослина стійка до зимових морозів, невибаглива у догляді та відрізняється швидким зростанням (до 30 см на рік).

Як правильно садити саджанці

Саджанці висаджують на відстані 1 м, приблизно через два роки висота огорожі буде близько 4 м. При частій стрижці, яку краще здійснювати навесні або в кінці літа, ці сорти стають пишнішими та густішими, тому за короткий час можна отримати щільні та високі зарості.

Для кожного дерева потрібно вирити яму глибиною приблизно 80 см, а ширина її повинна бути трохи більше, ніж земляна грудка на корінні туї. Ця рослина невимоглива до складу ґрунту, але перед тим, як садити її, все ж таки потрібно додати в яму пісок, торф та мінеральні добрива. При посадці слід звернути особливу увагу, щоб коренева шийка обов’язково була присипана землею.

Догляд за огорожею

Догляд за живоплотом з туї простий:

полив залежить від стану ґрунту, та від знаходження ґрунтових вод. Достатньо поливати раз на тиждень по відру води на кожну рослину. У посушливий період – двічі на тиждень по 1,5-2 відра води;

розпушування здійснюється після кожного поливу;

мульчувати ґрунт слід торфом або трісками через місяць після посадки;

кожну весну необхідно вносити компост та мінеральні добрива;

молоді саджанці закривати від сонця, доки вони не зміцніють;

стригти туї краще навесні та восени, видаляючи старі гілки та формуючи крону.

Як стригти туї

Найголовніше зістригати з дерева невелику кількість гілок за один раз. Універсальне правило – зрізати менше ніж тридцять відсотків від загального обсягу рослин. Інакше рослина просто висохне. Краще зрізати менше, перестрахуватися, ніж потім намагатися відновити дерево, що засихає. Не допускайте оголення гілок, зелена маса не відновиться.

Для правильного здорового росту дерева гілки повинні розширюватися зверху донизу.