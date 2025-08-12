Корені у сосен і туй сильні та розгалужені

Хвойні дерева, зокрема туї та сосни, часто обирають для озеленення приватних подвір’їв завдяки їхній декоративності та зеленій красі впродовж усього року. Вони гарно виглядають у ландшафтному дизайні, не потребують надмірного догляду й додають ділянці структури. Але варто знати про потенційні проблеми, які можуть виникнути через їхню присутність, пише ТСН.

Чим небезпечні туї та сосни для вашого подвір’я

Ці дерева виділяють фітонциди, природні сполуки, які очищують повітря і навіть відлякують деяких комах. Але разом із цим вони пригнічують інші рослини поблизу. Квіти, чагарники та овочі, що ростуть поруч із хвойними, можуть в’янути або зовсім загинути, оскільки фітонциди отруйно діють на багато культур.

Окрім того, туї та сосни змінюють кислотність ґрунту: роблять його надто кислим. Це середовище підходить далеко не всім рослинам. А щільний шар опалих голок на поверхні землі погіршує водопроникність, сприяє затримці вологи й створює умови для розвитку грибкових захворювань.

Коренева система і конкуренція за ресурси

Корені у сосен і туй – сильні та розгалужені. Вони активно поглинають воду та поживні речовини, виснажуючи ґрунт навколо себе. Це створює конкуренцію для інших рослин, особливо городних культур і декоративних квітів, які можуть недоотримати необхідне живлення.

Як уникнути шкоди

Це не означає, що хвойним деревам немає місця на вашій ділянці. Їх можна вирощувати без шкоди для інших культур, якщо дотримуватись кількох простих рекомендацій: