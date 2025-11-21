Цей кущ цінується за яскраві червоні пагони, які взимку виглядають особливо ефектно

Чимало декоративних дерев і кущів можна розмножувати вдома без теплиць і складних інструментів. Є рослини, які дають нове коріння навіть узимку, достатньо склянки води та гострих секаторів. Червоний дерен саме з таких: він легко утворює корені і дозволяє отримати багато нових саджанців від однієї материнської рослини. Як посадити цю рослину, пише House Digest.

Чому варто вибрати червоний дерен

Цей кущ цінується за яскраві червоні пагони, які взимку виглядають особливо ефектно. У теплий сезон листя змінює відтінки від зеленого до бордового та пурпурового. Розмножений узимку дерен швидко росте і згодом перетворюється на розкішний декоративний акцент у саду.

Як розмножити дерен у звичайній склянці води

Візьміть живці зі сплячої рослини взимку – найкраще обирати молоді пагони завтовшки приблизно як олівець і з кількома здоровими бруньками. Зріжте гілку біля основи, приберіть зайві листки і наріжте її на відрізки довжиною 15-23 сантиметри. Різати потрібно біля вузлів, адже саме там найактивніше формуються корені.

Підготовлені живці поставте у склянку з 5-7 сантиметрами води, розміщуючи бруньками догори. Ємність тримайте в місці з яскравим розсіяним світлом і регулярно міняйте воду, щоб уникнути розвитку бактерій.

Корінці з’являються вже через тиждень. Коли вони зміцніють, пересадіть живці в горщики, заглибивши коріння на 10 сантиметрів. Ґрунт має бути злегка вологим. Коли на пагонах з’являться листочки, навесні перенесіть молоді рослини у відкритий ґрунт.

Догляд за дереном після посадки

Цей кущ чудово росте в зволожених, напівлісових умовах. Його варто висаджувати там, де він буде добре видно – біля сонячної стіни чи на схилі. Щоб зберігати яскравий червоний колір пагонів, щороку видаляйте кілька найстаріших гілок. За потреби підрізайте коріння лопатою, щоб рослина не розросталася надто сильно. Інколи корисно обрізати кущ «під нуль», щоб омолодити його та посилити появу нових барвистих пагонів.