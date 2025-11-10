Щоб сад виглядав гармонійно, лілію можна поєднати з іншими рослинами темних відтінків

Садівники вже знають, який тренд очолить новий сезон: у 2026 році справжнім хітом стане готичний сад. Його головною окрасою буде загадкова лілія «Нічний вершник» – квітка настільки темного відтінку, що у променях вечірнього світла здається майже чорною. Як її виростити, пише «24 Канал».

Як вирощувати лілію «Нічний вершник»

Ця лілія є результатом схрещування трубчастих і азійських сортів. Вона має класичну форму пелюсток, але її забарвлення вражає уяву: темно-фіолетовий із глибоким, майже чорним відливом. Саме це робить її ідеальною для створення готичного саду.

Посадку здійснюють навесні. Лілія добре росте як на сонячних ділянках, так і в напівтіні, досягаючи висоти приблизно 90 сантиметрів. Найважливіше забезпечити якісний дренаж, адже застій води може викликати хвороби або гниття цибулин.

Ця рослина невибаглива: достатньо легкого, родючого ґрунту та помірного поливу. За належного догляду лілія «Нічний вершник» цвіте щороку, утворюючи розкішні квіти з приємним ароматом, який приваблює бджіл і метеликів.

Інші рослини для готичного саду

Щоб сад виглядав гармонійно, лілію можна поєднати з іншими рослинами темних відтінків. Наприклад, чорна жоржина з насичено-бордовими пелюстками ефектно вирізняється серед яскравих квітів. Тюльпан «Королева ночі» має оксамитові, майже чорні бутони і підходить навіть садівникам початківцям. «Космос шоколадний» відомий своїми темно-бордовими квітами й ароматом шоколаду, чудово росте у контейнерах.

Квітка «Чорний кажан» родом із Азії, має унікальні квіти, схожі на кажанів із довгими «вусами», і любить тінь або напівтінь. Мальва «Сторож» – висока й витривала рослина з темними пелюстками, яка приваблює запилювачів. Морозник «Ніч у Нью-Йорку» цвіте наприкінці зими, надаючи саду загадковості. Троянда «Блек Баккара» має бордові пелюстки, які з часом темніють до чорного, а запашний горошок «Чорний лицар» вирізняється насиченим кольором і приємним ароматом.