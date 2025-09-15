Осінь – чудовий сезон для висадки нових кущів та багаторічників

Щоб оживити свій двір насиченими осінніми кольорами, варто звернути увагу не лише на дерева, багато ефекту можуть дати й чагарники, особливо якщо вдало використовувати простір уздовж землі. Осінь – чудовий сезон для висадки нових кущів та багаторічників, які не лише прикрасять ділянку, а й стануть основою її кольорової палітри на весь рік. Що посадити, пише Southern living.

Найкращі чагарники для осіннього ландшафту

Вічнозелені кущі

Для цілорічної декоративності перш за все варто звернути увагу на вічнозелені чагарники. Це не тільки знайомі всім сосни, є безліч інших варіантів. Наприклад, падуб, нандина та клеєра – чудові приклади кущів, які залишаються привабливими і взимку. Їх листя може змінювати колір, з’являються яскраві ягоди, а декоративна форма додає структури будь-якому саду. Їх можна використовувати для бордюрів, живоплотів або як центральні акценти в композиціях.

Чорниця

Цей кущ не лише дає смачні ягоди влітку, але й вражає осінніми барвами. Його листя може набувати червоного, жовтого або помаранчевого кольору, додаючи живих акцентів у прохолодну пору.

Падуб

Символ осені й зими. Має привабливу вертикальну форму, добре виглядає в групових посадках або як солітер. Падуб додає саду яскравості завдяки червоним ягодам і золотистому листю. Добре почувається як на сонячних, так і на напівзатінених ділянках.

Абелія

Цей кущ змінює вигляд протягом року. Весною – жовта облямівка листя, а з приходом холодів – вогняні відтінки червоного й оранжевого. Абелія не тільки декоративна, але й невибаглива у догляді, що робить її практичним вибором для будь-якого саду.

Азалія

Хоча азалія відома своїми весняними квітами, восени її листя теж заслуговує уваги. Воно набуває бронзового відтінку, який зберігається до самої весни. Ця особливість додає кольору в той період, коли більшість рослин уже втратили декоративність.