Гібіскусам рекомендовано регулярне формування крони

Гібіскус – популярна декоративна рослина з ефектними квітками різних відтінків. Існує кілька груп сортів, серед яких найбільше поширення отримали голландські та флоридські гібіскуси. Вони мають низку відмінностей у зовнішньому вигляді, тривалості цвітіння, умовах вирощування та способах розмноження. Про особливості їхнього догляду пише Speedinfo.

Голландські гібіскуси

Забарвлення і тривалість цвітіння

Сорти, умовно названі «голландськими», вирізняються великою палітрою кольорів: від білого, жовтого, помаранчевого, рожевого, червоного до двоколірних і гофрованих форм. Характерна особливість – короткочасність цвітіння: одна квітка живе приблизно добу, після чого її змінює новий бутон. Нові гібриди можуть цвісти до 3-7 днів.

Окрему увагу заслуговує серія Hibiscus Sunny Cities (Long Life) – ці сорти зберігають декоративність квіток до 5 днів. Серед них популярні:

San Remo (білі квіти);

Tivoli (помаранчево-рожеві з жовтою облямівкою);

Borias (лимонно-біла квітка з бордовою серединкою);

Torino (яскраво-помаранчевий);

Porto (насичено-червоний);

Kyoto Yellow (жовтий з червоним центром).

Розмноження

Основний спосіб розмноження – живцювання. Для цього використовують напіводерев’янілі пагони довжиною 10-12 см з кількома міжвузлями. Нижній зріз має бути косим, верхній – прямим. Живець укорінюють у торф’яних таблетках або легкому субстраті (торф із перлітом і сфагнумом), розміщуючи у мінітеплиці при температурі +22+25 °C.

Приблизно через 1,5 місяця з’являються корені, після чого рослину пересаджують у постійний горщик.

Догляд

Полив: регулярний, після підсихання верхнього шару ґрунту.

Обприскування: щоденне влітку.

Підживлення: в період активного росту використовують добрива з формулою N-P-K 15-5-30.

Фосфор: надлишок може викликати хлороз і припинення цвітіння.

Флоридські гібіскуси

Особливості

Флоридські сорти – це результат американської селекції. Вони вирізняються незвичним забарвленням: лавандовим, бузковим, фіолетовим, коричневим, пурпуровим. Квітки можуть бути простими, напівмахровими або махровими, з переходами кольору, смужками та крапками. Розміри квітів – від 20 до 25 см у діаметрі.

Характерна особливість – масивні стебла, велике зморшкувате листя, цвітіння з ранньої весни до пізньої осені. При достатньому освітленні можуть квітнути цілий рік.

Деякі сорти, як-от Creole Lady, змінюють відтінки кольору протягом 2-3 днів цвітіння.

Догляд

Освітлення: яскраве розсіяне світло, без прямих сонячних променів.

Полив і обприскування: рясні влітку, з дотриманням режиму вологості.

Освітлення взимку: бажане додаткове підсвічування фітолампами 8–10 годин на день.

Розмноження

Флоридські сорти складніше вкорінюються традиційним способом. Оптимальний варіант – щеплення живцем або брунькою на китайський гібіскус. Щеплені рослини витриваліші, швидше ростуть і краще адаптуються до умов утримання.

Формування та обрізка

Гібіскусам рекомендовано регулярне формування крони навесні або після цвітіння восени. Це стимулює ріст бічних пагонів і, відповідно, збільшує кількість квітів. Рослину можна сформувати як у вигляді дерева, так і куща. Іноді потрібна обрізка коренів – її виконують обережно, лише за потреби (наприклад, коли коріння не вміщується в горщик).

Період спокою

З листопада по лютий гібіскуси входять у фазу спокою. У цей період температуру знижують до +14+16 °C, полив скорочують, але забезпечують достатнє освітлення. Важливо не турбувати рослину зайвий раз – це сприяє відновленню та підготовці до наступного періоду цвітіння.