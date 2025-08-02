Правильний вибір сорту і догляд дозволяють значно продовжити цвітіння

Красивий сад із тривалим цвітінням – це реальність, якщо обирати рослини, що цвітуть місяцями. Експерти рекомендують сім видів, які за умов правильного догляду, достатнього сонця, водного режиму й родючого ґрунту можуть сяяти у вашому квітнику від весняного пробудження до перших морозів. Про які саме 7 рослин йдеться, пише «24 Канал».

Цинія

Квітка з яскравими, насиченими барвами, що починає цвітіння влітку і не зупиняється до осені. Цинії можуть рости густо, пригнічуючи бур’яни, і існує безліч висот та форм сорту – від компактних до високих рослин. Ідеальні умови – сонце й добре дренована земля.

Аліссум (лобулярія, бурачок)

Ніжні квіточки можуть радувати майже увесь сезон: з кінця квітня‑початку травня до похолодань. Вони тішать простотою у догляді: часткове світло, пухкий ґрунт і регулярний полив – і цвітіння триватиме довго.

Лаванда

Прекрасна ароматна рослина, здатна цвісти протягом декількох місяців. Багато сортів витримують посуху та спеку. Лаванди не потребують складного догляду – головне, сонячне місце й помірна вологість.

Гортензія

Ці пишні кущі здивують тривалістю цвітіння – понад два місяці і навіть більше. Особливо важливо посадити їх у родючий ґрунт й підтримувати оптимальний рівень pH, що впливає на колір суцвіть.

Гібіскус

Рослина з великими ефектними квітами, що розквітає в середині літа та тримає форму аж до осені. Більше світла й тепла – інтенсивніше цвітіння та більше нових бутонів.

Лілійник

Хоча окремі квітки живуть лише день чи два, деякі сорти дають суцвіття протягом 4-6 тижнів. Правильний вибір сорту і догляд дозволяють значно продовжити цвітіння.

Шавлія

Простий у догляді багаторічник, який кольоровою палітрою радує весь літній сезон. Шавлія не вимоглива до живлення й стійко переносить літню спеку.