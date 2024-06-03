Перемістити в сад потрібно більшість субтропічних, тропічних, пустельних і гірських рослин

Початок червня – відмінний час, аби винести кімнатні рослини на вулицю провітрюватись і наповнюватись сонячним світлом. Які рослини можна залишати надворі на все літо, і які умови їм потрібно для цього створити, читайте на ZAXID.NET.

Що перемістити в сад

Перемістити в сад потрібно більшість субтропічних, тропічних, пустельних і гірських рослин, пише TheLime. Обовʼязково потребують переселення на відкрите повітря всіх рослин, що:

поєднують статус кімнатних і садових культур;

вкрай світлолюбні;

люблять свіже повітря.

По можливості можна перемістити і квітучі восени та взимку види, для яких у кімнатах складно забезпечити відповідний період спокою.

Тож необхідно перемістити в садок цитрусові, пальми, юку, гібіскус, пеларгонії, аспарагус, жасмин, абутилон (кімнатний клен), фуксії, кактуси, алое, гербери, бальзаміни, гортензії, плющ, амариліс, папороті, рододендрони, камелії, бегонію, пентас, драцену, сансевʼєрію, хлорофітум, агаву, бромелію, заміокулькас, аралію, цимбідіум.

Як обрати місце для рослин на вулиці

У виборі місця керуємося двома факторами:

освітленням;

захищеністю.

Сонцелюбні рослини розміщуємо на розсіяному освітленні; світлолюбні – у півтіні; рослини, які звикли до хатнього освітлення, – у тіні.

Для кімнатних рослин краще вибрати місця, де вони будуть ніжитися на ранковому та вечірньому сонці, а не на полуденному: північні чи східні сторони будівель або розсіяну тінь під листяними деревами.

Варто пам'ятати, що кімнатні рослини потрібно захистити від вітру, а деякі – ще й від опадів.