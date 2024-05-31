Посівний календар на червень 2024 року: що садити на городі і в саду
У червні садівникам та городникам вистачає роботи – багато культур ще можна сіяти чи досівати, декоративні кущі, що цвіли навесні, потребують обрізки тощо. А розподілити якнайкраще час допоможе посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на червень 2024 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3-4, 8, 9, 15-21, 23, 26, 27 червня, несприятливі – 5-7, 22, 24, 25 числа.
|
Коренеплоди:
|
Картопля, топінамбур
|
3, 4, 23
|
Морква, буряк, пастернак
|
3, 4, 23
|
Редис, редька, ріпа
|
1-4, 8, 9, 15, 16, 23, 29, 30
|
Селера, петрушка на корінь
|
3, 4, 15, 16, 23
|
Цибулеві:
|
Цибуля ріпчаста
|
3, 4, 15, 16, 23
|
Цибуля на зелень, шніт-цибуля
|
1, 2, 8, 9, 15-19, 26-30
|
Часник
|
3, 4, 15, 16, 23
|
Цибуля порей
|
15-19, 23
|
Овочі до столу та на зберігання:
|
Томати, фізаліс
|
8, 9, 15-21, 23
|
Перець, баклажани
|
8, 9, 10-12, 17-21
|
Огірки
|
3, 4, 8, 9, 17-19, 23
|
Брокколі, цвітна капуста
|
8, 9, 15, 16
|
Рання капуста, кейл
|
15, 16
|
Середня та пізня капуста
|
8, 9, 15-19
|
Селера черешкова
|
15-19, 23
|
Спаржа
|
11-13, 19-21
|
Кабачки, патисони, гарбуз
|
8, 9, 17-19
|
Баштанні
|
8, 9, 17-19
|
Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та ін.)
|
8, 9, 15, 16
|
Кукурудза
|
15, 16, 20, 21
|
Соняшник
|
10, 11, 15, 16, 20, 21
|
Міцелій
|
3, 4, 15, 16, 23, 26-30
|
Зелень та трави:
|
Салати, цикорій
|
1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30
|
Шпинат
|
1, 2, 28-30
|
Рукола, крес, листова гірчиця
|
1, 2, 17-19, 28-30
|
Мангольд, щавель
|
1, 2, 28-30
|
Кріп, петрушка, кінза
|
8, 9, 15-19
|
Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави
|
1-4, 8, 9, 12-16, 23
|
Лікарські та чайні культури
|
1, 2, 8, 9, 12-16, 28-30
|
Мікрозелень
|
1, 2, 8, 9, 26-30
|
Ягідно-плодовий сад:
|
Суниця та полуниця
|
3, 4, 8, 9, 17-19
|
Яблуня
|
3, 4, 20, 21, 23
|
Груша, айва
|
3, 4, 15, 16, 23
|
Абрикос, вишня, слива, персик
|
3, 4, 15, 16, 20, 21, 23
|
Черешня
|
3, 4, 10, 11
|
Волоський горіх, фундук
|
3, 4
|
Калина, шипшина, горобина
|
3, 4, 8, 9, 20, 21
|
Обліпиха
|
3, 4, 8, 9, 20, 21, 26, 27
|
Глід
|
3, 4, 17-19
|
Смородина
|
3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27
|
Малина
|
3, 4, 8, 9, 17-19, 30, 31
|
Аґрус
|
3, 4, 8, 9, 17-19, 23
|
Виноград
|
3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27
|
Декоративні рослини:
|
Однорічники
|
3, 4, 8, 9, 12-16, 23
|
Цибулинні та бульбові
|
3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27
|
Трав’янисті багаторічники
|
8, 9, 12-16
|
Хвойні
|
6, 12-14
|
Живі огорожі
|
10-14
|
Чагарники та дерева
|
3, 4, 8-14, 20, 21
|
Ліани
|
12-14, 20-21
|
Газони та грунтопокривники
|
1, 2, 8, 9, 12-14, 20, 21, 28-30
|
Сидерати
|
1, 2, 8, 9, 12-21, 28-30