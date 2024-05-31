У червні в саду та на городі чимало роботи

У червні садівникам та городникам вистачає роботи – багато культур ще можна сіяти чи досівати, декоративні кущі, що цвіли навесні, потребують обрізки тощо. А розподілити якнайкраще час допоможе посівний календар від «Зеленої садиби». Посівний календар на червень 2024 року Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3-4, 8, 9, 15-21, 23, 26, 27 червня, несприятливі – 5-7, 22, 24, 25 числа. Коренеплоди: Картопля, топінамбур 3, 4, 23 Морква, буряк, пастернак 3, 4, 23 Редис, редька, ріпа 1-4, 8, 9, 15, 16, 23, 29, 30 Селера, петрушка на корінь 3, 4, 15, 16, 23 Цибулеві: Цибуля ріпчаста 3, 4, 15, 16, 23 Цибуля на зелень, шніт-цибуля 1, 2, 8, 9, 15-19, 26-30 Часник 3, 4, 15, 16, 23 Цибуля порей 15-19, 23 Овочі до столу та на зберігання: Томати, фізаліс 8, 9, 15-21, 23 Перець, баклажани 8, 9, 10-12, 17-21 Огірки 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 Брокколі, цвітна капуста 8, 9, 15, 16 Рання капуста, кейл 15, 16 Середня та пізня капуста 8, 9, 15-19 Селера черешкова 15-19, 23 Спаржа 11-13, 19-21 Кабачки, патисони, гарбуз 8, 9, 17-19 Баштанні 8, 9, 17-19 Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та ін.) 8, 9, 15, 16 Кукурудза 15, 16, 20, 21 Соняшник 10, 11, 15, 16, 20, 21 Міцелій 3, 4, 15, 16, 23, 26-30 Зелень та трави: Салати, цикорій 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 Шпинат 1, 2, 28-30 Рукола, крес, листова гірчиця 1, 2, 17-19, 28-30 Мангольд, щавель 1, 2, 28-30 Кріп, петрушка, кінза 8, 9, 15-19 Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави 1-4, 8, 9, 12-16, 23 Лікарські та чайні культури 1, 2, 8, 9, 12-16, 28-30 Мікрозелень 1, 2, 8, 9, 26-30 Ягідно-плодовий сад: Суниця та полуниця 3, 4, 8, 9, 17-19 Яблуня 3, 4, 20, 21, 23 Груша, айва 3, 4, 15, 16, 23 Абрикос, вишня, слива, персик 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 Черешня 3, 4, 10, 11 Волоський горіх, фундук 3, 4 Калина, шипшина, горобина 3, 4, 8, 9, 20, 21 Обліпиха 3, 4, 8, 9, 20, 21, 26, 27 Глід 3, 4, 17-19 Смородина 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 Малина 3, 4, 8, 9, 17-19, 30, 31 Аґрус 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 Виноград 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 Декоративні рослини: Однорічники 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 Цибулинні та бульбові 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 Трав’янисті багаторічники 8, 9, 12-16 Хвойні 6, 12-14 Живі огорожі 10-14 Чагарники та дерева 3, 4, 8-14, 20, 21 Ліани 12-14, 20-21 Газони та грунтопокривники 1, 2, 8, 9, 12-14, 20, 21, 28-30 Сидерати 1, 2, 8, 9, 12-21, 28-30

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