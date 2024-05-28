Чим підживити огірки у червні, щоб вони не жовтіли і були смачними
До теми
Підживлення огірків є ключовим етапом під час вирощування задля рясного врожаю. У червні огірки активно розвиваються, формують листя та плоди. Тому у цей час рослині вкрай необхідні поживні речовини.
Коли ми вирощуємо домашні огірки, то хочемо, аби вони були максимально корисними і без хімікатів. Ukr.Media пропонує універсальний рецепт удобрення, яке не тільки наповнить огірки корисними елементами, але і не залишить у них ніякої хімії.
Біологи запевняють, що городні культури люблять дріжджові підживлення, які, при розчиненні у воді, стимулюють процеси росту.
Рецепт дріжджового підживлення
Для приготування екологічного та ефективного добрива потрібно:
- 10 г сухих дріжджів;
- 2 ст. ложки цукру;
- 1 склянку теплої води.
Усе змішати і залишити розчин настоюватись у теплому місці.
Потім цю суміш потрібно розвести у 10 л води кімнатної температури. Отриманий розчин потрібно використовувати у пропорції 1:5.
Під кожен кущ огірків вилийте по літру добрива.