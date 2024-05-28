Біологи запевняють, що городні культури люблять дріжджові підживлення

Підживлення огірків є ключовим етапом під час вирощування задля рясного врожаю. У червні огірки активно розвиваються, формують листя та плоди. Тому у цей час рослині вкрай необхідні поживні речовини.

Коли ми вирощуємо домашні огірки, то хочемо, аби вони були максимально корисними і без хімікатів. Ukr.Media пропонує універсальний рецепт удобрення, яке не тільки наповнить огірки корисними елементами, але і не залишить у них ніякої хімії.

Біологи запевняють, що городні культури люблять дріжджові підживлення, які, при розчиненні у воді, стимулюють процеси росту.

Рецепт дріжджового підживлення

Для приготування екологічного та ефективного добрива потрібно:

10 г сухих дріжджів;

2 ст. ложки цукру;

1 склянку теплої води.

Усе змішати і залишити розчин настоюватись у теплому місці.

Потім цю суміш потрібно розвести у 10 л води кімнатної температури. Отриманий розчин потрібно використовувати у пропорції 1:5.

Під кожен кущ огірків вилийте по літру добрива.