Саджати полуницю можна і навесні, і восени

Полуниця – це ягода, яку можна вирощувати будь-де: на городі, у саду і навіть у горщику на балконі. Але для того, щоб ви отримували рясний урожай, варто звернути увагу на 5 основних факторів.

Далеко не кожному садівникові вдається збирати щорічно щедрий урожай, Ukr.Media розповіло, як цього добитись.

Вік

Якщо нові розетки були висаджені ранньою весною поточного сезону, то розраховувати на цвітіння і плодоношення полуниці не варто. Ягідки з'являться лише наступного року.

Пізня посадка

Якщо ви заклали ягідну плантацію минулого року, а цього сезону ягода навіть не зацвіла, можливо, що посадка була зроблена із запізненням, і рослини не встигли до зими добре вкоренитися і набратися сил для плодоношення цього року.

Ідеальний час для висаджування молодих розеток – кінець липня/початок серпня.

Перебір азоту

При надлишку азотовмісних добрив полуниця починає нарощувати листя і повністю забуває про формування ягід.

Якщо ви помітили, що полуниця активно пішла в ріст, але квіти не з'являються, добре пролийте полуничні грядки, щоб азот скоріше вимився з ґрунту.

Проблеми в сердечку

Під час посадки ущільнене місце між корінням і розеткою листя (сердечко) опинилося в землі або, навпаки, високо над поверхнею – і в тому, і в іншому разі рослина віддасть багато сил, щоб вижити. Сердечко під час посадки має бути на рівні ґрунту.

Якщо воно в землі, акуратно розпушіть ґрунт навколо розеток і випустіть сердечко. Якщо знаходиться над рівнем ґрунту, то присипте його землею.

Мало сонця

Полуниця – світлолюбна культура, тому при вирощуванні рослин на затінених ділянках цвітіння буде слабким і мізерним, та й ягоди навряд чи зав'яжуться. Пересадіть кущі на більш освітлену ділянку.