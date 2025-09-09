Більшість ароматних трав, які чудово підходять для заварювання, цілком звичні й давно відомі

Більшість із нас звикли купувати чай у магазинах чи на ринках. Проте напій із власноруч зібраних трав – не менш смачний і набагато корисніший. До того ж створити чайний куточок на власній ділянці під силу навіть новачкові. Які трави посадити біля дому, щоб мати натуральний чай, пише «В саду і дома».

Забудьте про екзотику – почніть із простого

Багато хто вважає, що вирощування рослин для чаю – це щось складне й вимагає екзотичних культур. Насправді все простіше. Більшість ароматних трав, які чудово підходять для заварювання, цілком звичні й давно відомі. І вони, можливо, вже ростуть у вашому саду або на клумбах. З таких рослин можна скласти власну чайну композицію.

Що посадити в чайному саду: добірка найкращих рослин

Вибір залежить від ваших смакових уподобань, клімату та умов на ділянці. Найпопулярніші трави для чаю:

м’ята перцева, меліса, котовник;

материнка, майоран, чебрець, монарда;

шавлія, ісоп, естрагон, любисток;

ромашка, лаванда, лимонна вербена, стевія, деревій, кріп, листя малини.

Додатково можна посадити курильський чай (перстач чагарниковий) – він має не лише гарний вигляд, а й лікувальні властивості.

Де садити: поради щодо розміщення чайних грядок

Найкраще місце для чайної клумби – сонячна, добре освітлена ділянка без застою води. Оптимальний варіант – підняті грядки після огірків, бобових чи капусти: ґрунт тут легкий, родючий і добре прогрівається.

Важливо враховувати висоту рослин: високі культури (наприклад, м’ята чи іван-чай) краще садити на задньому плані, а низькорослі (чебрець, ромашку) – ближче до краю.

Підготовка ґрунту й посадка

Перед посадкою ґрунт варто збагатити перегноєм (приблизно 4 кг на 1 кв. м). У лунки додають:

1 склянку деревного попелу;

трохи компосту;

жменю крупного піску.

Після посадки кожну рослину рясно поливають (до 3 л води) і підрізають, залишаючи над ґрунтом лише 5 см стебла. Потім ділянку мульчують – піском, торфом або сухою травою.

Для захисту від бур’янів і вторгнення інших культур чайну зону бажано обмежити бордюром або стрічкою. А щоб уберегти посадки від слимаків – посипати по периметру суперфосфатом.

Корисна порада: чай із бадану

Якщо у вас росте бадан, знайте: його листя – чудова сировина для домашнього чаю. Але використовувати можна лише ті листки, що перезимували і почорніли, вони втратили токсичні властивості. Після збору їх підсушують у духовці при низькій температурі. Такий чай можна зберігати до 5 років.

Заварювання: 2 ст. л. подрібненого листя на 1 л окропу, настоювати 20 хвилин. Для кращого смаку додають м’яту, материнку чи мелісу. Напій добре тонізує та має протизапальні властивості.

Чайний квітник – красиво й смачно

Невеликі композиції із запашних багаторічників можуть не лише прикрашати сад, а й стати джерелом ароматного чаю. У «чайному квітнику» доречно поєднувати як трави, так і чагарники.

Трави: м’ята, меліса, ромашка, чебрець, звіробій, шавлія, деревій, материнка, ісоп, монарда, таволга, ехінацея, валеріана.

Чагарники: перстач чагарниковий, шипшина, зморшкувата троянда, айва японська, чорна смородина, малина.

Квіти: суцвіття липи, особливо низькорослих сортів, ідеальних для невеликих садів.

Фрукти й ягоди: яблука, глід, чорноплідна горобина, груша, слива – все це можна додавати до чаю.