Ця ліана росте дуже інтенсивно

Ця декоративна рослина здатна миттєво змінити вигляд вашої ділянки: яскраві квіти, пишне цвітіння, виткі пагони – усе виглядає надзвичайно привабливо. Вона створює казкову атмосферу в саду, огортаючи альтанки, паркани чи фасади будівель живим квітковим полотном. Проте за цією чарівною зовнішністю криється низка серйозних ризиків. Про яку квітку йдеться, пишуть Новини.Live.

Текома може не лише зіпсувати ландшафт, а й завдати шкоди будівлям, іншим рослинам і навіть людині. Якщо пустити її ріст на самоплив, вона швидко перетворюється з декоративної прикраси на справжню проблему.

Чим небезпечна текома: 4 головні загрози

Надмірно швидке розростання

Ця ліана росте дуже інтенсивно: її пагони здатні обплітати опори, перелазити через паркани та навіть проникати в тріщини на фасаді. За кілька сезонів вона може покрити значну площу, витіснивши інші культури.

Агресивна коренева система

Корені текоми поширюються широко та глибоко, витісняючи сусідні рослини, поглинаючи поживні речовини та руйнуючи структуру ґрунту. Через це інші садові культури можуть зупинити ріст або навіть загинути.

Потенційна шкода для здоров’я

Сік цієї рослини може бути подразливим для шкіри – при контакті можливі почервоніння, свербіж або алергічні реакції. Тому будь-які роботи з текомою варто проводити у рукавичках і захисному одязі.

Магніт для шкідників і хвороб

Листя текоми часто стає місцем скупчення шкідливих комах, а також джерелом поширення грибкових захворювань. Це створює додаткову загрозу для інших культур на ділянці.

Як утримати текому під контролем

Щоб зберегти декоративну привабливість цієї рослини та уникнути негативних наслідків, варто дотримуватись кількох простих правил догляду: