Садова мода не стоїть на місці, а те, що було актуальним учора, сьогодні вже може здаватися застарілим. Які квіти будуть популярними у 2026 році, пише Radio club.

Цефларія

Цефаларія гігантська, відома також як головчатка, зачаровує своїми ніжно-жовтими квітами, які мов магніт притягують бджіл і метеликів. Ця рослина додає саду легкості й світла, особливо в міксбордерах і природних квітниках. Вона виростає до двох метрів заввишки, добре почувається як на сонці, так і в легкій напівтіні, і є чудовим вибором для тих, хто прагне зробити свій сад повітряним і живим.

Вербаскум фініцеум

Вербаскум фініцеум – це ідеальне рішення для створення вертикальних акцентів. Його високі пурпурові суцвіття виглядають драматично і водночас гармонійно. Ця рослина дуже невибаглива, добре росте на сонці й чудово підходить для садів у стилі «дикої природи». Навіть після цвітіння вона залишається декоративною завдяки ефектним насіннєвим коробочкам.

Кизил

Кизил квітучий набуває популярності не лише серед поціновувачів декоративних дерев, а й серед дизайнерів, які прагнуть вишуканості. Його кремові або білі квіти виглядають ніжно й святково навесні, а восени кущ дивує насиченим забарвленням листя. Сорти на кшталт Teutonia або Venus ідеально підходять для створення елегантного затінку в саду або акценту в півтіні.

Лілія

Лілія сорту «Нічний вершник» – це повернення королівської квітки на подіум. Її майже чорні квіти виглядають загадково і благородно, наче з готичного роману. Вона добре росте на сонці або в напівтіні, додає квітнику вишуканості, і чудово поєднується як з яскравими барвами, так і з пастельною палітрою.

Артишок

Артишок сорту «Прованська фіалка» поєднує в собі практичність та декоративність. Його великі сріблясто-зелені листки й фіолетові суцвіття чудово виглядають у змішаних посадках. До того ж він має кулінарну цінність, тож стане справжньою знахідкою для садівників, які цінують функціональність у дизайні.

Бриза велика

Бриза велика, або трясунка, – це декоративна трава, яка заворожує своєю ніжністю. Її колоски-сердечка коливаються від найменшого подиху вітру, створюючи ефект живого руху. Вона прекрасно виглядає як у живих композиціях, так і в сухих букетах. Крім того, бриза стійка до посухи та невибаглива до умов вирощування.

Соняшник

Соняшник сорту «ProCut Plum» – справжня сенсація серед однорічників. Його квіти мають відтінки персика й сливи замість традиційного жовтого, що робить його ідеальним вибором для тих, хто прагне відійти від стандартів. Цей соняшник приваблює птахів і комах, а ще чудово вписується як у сучасні, так і в кантрі-сади.