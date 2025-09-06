Гіацинтам восени потрібно забезпечити помірний полив

Гіацинти – яскраві квіти з щільними суцвіттями, які радують першими барвами вже на початку сезону. Після цвітіння надземна частина рослини відмирає, а цибулина «засинає» у землі на кілька місяців, готуючи нове листя та квіти. Щоб забезпечити стабільне цвітіння, ці цибулини щороку викопують улітку, а восени знову висаджують у підготовлений ґрунт. Коли і як це правильно зробити, пише «Флористікс».

Терміни посадки

Терміни посадки гіацинтів восени залежать від кліматичних особливостей місцевості та погодних умов. В Україні цибулини гіацинтів зазвичай можна висаджувати до глибокої осені. Головне – щоб до початку заморозків у висаджених цибулин устигнули сформуватися корінці.

Ґрунт і місце для посадки

Гіацинти добре ростуть на сонячних, захищених від вітру ділянках. Найкращий ґрунт – пухкий, з нейтральною кислотністю (рН не нижче 6,5), добре дренований. Для його підготовки заздалегідь додають пісок, перегній, суперфосфат, деревну золу або доломітове борошно. Азотні добрива восени не використовують.

Глибина посадки

Цибулини заглиблюють за загальним правилом: висота ґрунтового шару над ними має дорівнювати двом їхнім висотам. Великі на 15-18 см, середні на 12-15 см. У легкому ґрунті глибину трохи збільшують, у важкому – зменшують. Відстань між рослинами приблизно 15-20 см.

Підготовка перед посадкою

Перед висадкою цибулини бажано обробити фунгіцидом або розчином марганцівки. У посадкову лунку можна додати трохи піску для дренажу. Якщо ґрунт сухий – обов’язковий полив.

Догляд після посадки

Гіацинтам восени потрібно забезпечити помірний полив, щоб ґрунт залишався вологим, але не перезволоженим. За необхідності, особливо в дощову або прохолодну осінь, ділянку можна вкрити агроволокном або плівкою, щоб уберегти рослини від передчасних заморозків.

Підготовка до зими

Після того як ґрунт остаточно охолоне, рослини вкривають шаром мульчі: сухим листям, торфом, тирсою або ялиновим гіллям. Це захистить цибулини від глибокого промерзання. Навесні, щойно земля почне прогріватися, укриття обов’язково знімають, оскільки гіацинти проростають дуже рано.