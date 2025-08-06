У серпні ще є час осадити чимало гарних багаторічників, які цвістимуть до заморозків

Хоч багато городників вважають, що після липня садовий сезон добігає кінця, серпень насправді відкриває нові можливості. Саме в цей період ще можна посадити низку квітів, які встигнуть прижитися, зацвісти до холодів або підготуватися до пишного цвітіння навесні. Про них пише ТСН.

Що варто посіяти чи висадити на клумбі в серпні

Айстри. Серпень – ідеальний час для висівання айстр, особливо ранніх сортів. При належному догляді, регулярному поливі та сонячному місці, вони подарують вам перші квіти вже у вересні.

Фіалки сорту «Віола». Ці витривалі квіти здатні прикрашати сад до глибокої осені. Якщо посадити їх у серпні, вони не лише укоріняться до настання холодів, а й цвістимуть навесні наступного року.

Маргаритки. Серпнева посадка дає їм можливість сформувати міцне коріння до зими. А вже з перших теплих днів весни маргаритки порадують ніжними квітами.

Незабудки. Ці делікатні рослини зазвичай висіваються під зиму, але серпень теж чудово підходить. Вони швидко укорінюються, добре зимують і зацвітають наступного сезону.

Хризантеми. Якщо у вас є готові саджанці – не зволікайте. Хризантеми витривалі, добре переносять коротший день і не бояться похолодання, тому чудово адаптуються при осінній посадці.

Багаторічники, які можна розсадити в серпні

Цей місяць також підходить для розмноження та пересадки багаторічних квітів. Поділ кущів не лише омолоджує рослини, а й допомагає краще укоренитися до зими. У серпні рекомендується розсаджувати:

іриси;

флокси;

півонії;

лілії.

Після пересадки ці рослини матимуть достатньо часу для адаптації, і вже наступного року потішать вас рясним і здоровим цвітінням.