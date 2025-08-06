Насіння дозріває за 35-45 днів після початку цвітіння

Чорнобривці – улюблені однорічники з яскравими квітами та сильним ароматом, які відлякують шкідників. Щоб не витрачатися щороку, насіння можна зібрати самостійно. Як це правильно зробити, пише Xtel.

Коли збирати

Насіння дозріває за 35-45 днів після початку цвітіння. Збирайте суцвіття, коли вони повністю висохли й пожовкли, а стебло побуріло. Найкраще це робити в суху сонячну погоду.

З яких квітів:

махрові сорти дають менше насіння, але зберігають декоративність;

прості (трубчасті) — самозапильні, дають більше насіння.

Позначайте найкращі квіти під час цвітіння, щоб знати, з яких збирати матеріал.

Як зібрати

Зрізайте сухі кошики, витягайте насіння (довге, темне зі світлим кінчиком). Якщо погода дощова – зрізайте ще не повністю сухі квіти і сушіть у приміщенні, підвісивши вниз голівками.

Зберігання

Просушене насіння зберігайте у паперових пакетах або тканинних мішечках у сухому прохолодному місці. Термін зберігання – до 4 років.

Не висаджуйте різні сорти поруч, перезапилення змінює зовнішність потомства. Якщо вам подобаються експерименти – вирощуйте з такого насіння нові цікаві гібриди.