Догляд за гіацинтами після цвітіння полягає в наданні їх цибулинам можливості відновити свої сили

У серпні гіацинти уже починають відцвітати і важливо правильно за ними доглядати після цвітіння, щоб отримати пишні квіти наступного року. Про догляд пише «Флористікс».

Догляд за гіацинтами після цвітіння полягає в наданні їх цибулинам можливості відновити свої сили. Для цього вони повинні ще деякий час перебувати в землі.

Як доглядати за гіацинтами, що в'януть

Потрібно тільки поступово скорочувати поливання до повного його припинення. Крім того, на цей період припадає третє підживлення мінеральними добривами, яке додасть цибулинам поживних речовин для цвітіння в наступному році. Коли настала пора викопувати гіацинти після цвітіння, вам підкаже їхнє пожовкле листя.

Викопуємо гіацинти

Цибулини гіацинтів слід викопувати щорічно, інакше наступного року цвітіння може бути набагато біднішим, крім того, підвищується ризик захворювання цибулин. Щорічне викопування також дозволяє контролювати стан цибулин і своєчасне відділення діток для дорощування. Не чекайте, коли листя відімре і відвалиться, тому що потім буде важко виявити місцезнаходження цибулини.

Викопують цибулини лопатою, оскільки вони сидять у землі досить глибоко, промивають у проточній воді, протруюють їх півгодини в три-чотирипроцентному розчині карбофосу або витримують 10 хвилин в нагрітій до 50 ºС воді. Потім їх провітрюють і просушують у затемненому місці при 20 ºС протягом тижня.

Зберігання цибулин гіацинтів

Настає найвідповідальніший період, оскільки в цей час у цибулині формується суцвіття. Підсушені цибулини очищують від залишків коренів і лусок, ділять по розбору і розкладають у ящики, бажано в один шар. Дрібну дитинку краще не відокремлювати. Якщо цибулинок не дуже багато, їх можна зберігати в паперових пакетах, приклеївши на них підписані етикетки.

Зберігання здійснюється двома стадіями: перші два місяці цибулини зберігають при температурі 25-26 ºС, а третій – при 17 ºС при не дуже низькій вологості повітря, щоб цибулини не висихали. Можна скоротити перший етап на тиждень, створивши в першу семиденку зберігання температуру 30 ºС. Приміщення повинно добре провітрюватися. А перед осінньої посадкою непогано б потримати цибулини з тиждень у температурі, близькій до тієї, що в саду. За час зберігання часто у цибулин утворюється багато дрібних діток, тому будьте дуже обережні, висаджуючи їх восени в ґрунт.