Залежно від сорту, альстромерії зацвітають на 2-3 рік після розмноження

Альстромерія – це квітка гібрид від лілії та орхідеї. Виростити її в саду легко, а розмножити ще простіше. Для цьго є два способи: насіннєвий і поділом дорослого куща. Детальніше про кожен з них пише «Мова квітів».

Розмноження поділом куща

Для цього добре розвинене коріння з ознаками молодих паростків обережно за допомогою ножа відокремлюють від основного кореневища. За відсутності живої бруньки, рослина може не прижитись. Свіжі зрізи присипають товченим вугіллям або попелом для дезінфекції. Надалі дотримуються всіх умов вирощування, як і для дорослих кущів.

Розмноження насінням

Це займе більш тривалий період, але за такого методу виходить велика кількість молодих кущів різних відтінків одночасно. Посівний матеріал можна придбати або зібрати свій. Схожість насіння альстремерії зберігається протягом 3-4 років. На розсаду його висівають завчасно. Заздалегідь необхідно приготувати субстрат, який беруть із розрахунком: 3 частини дернової землі, 1 частина торфу та стільки ж піску. Отриману суміш слід ретельно перемішати та пролити фунгіцидом, щоб запобігти розвитку кореневої гнилі надалі.

У ємності зі зволоженим субстратом викладають насіння і присипають зверху шаром 0,5 см. Накривають склом або плівкою, щоб створити всередині контейнера парниковий ефект. Ємність з насінням ставлять в холодильник на полицю для зберігання овочів. Протягом 30 днів насіння альстремерії проходить стратифікацію, що покращує їх проростання. Протягом цього часу контейнер регулярно перевіряють і при необхідності видаляють конденсат на кришці.

Після закінчення цього часу ємність ставлять на тепле світле підвіконня. З появою 2-3 справжніх листків сіянці розсаджують по окремих горщиках. Так розмножена альстремерія зацвітає на 2-3 рік, залежно від сорту.