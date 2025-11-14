Осіння посадка допоможе зміцнити кореневу систему й підготувати сад до нового сезону

Листопад – чудовий час для висаджування багаторічних рослин. До настання морозів вони встигають укоренитися, а навесні порадують рясним цвітінням. Осіння посадка допоможе зміцнити кореневу систему й підготувати сад до нового сезону. Що можна посадити, пише Country Living.

Чемерник

Цю квітку часто називають різдвяною трояндою. Вона невибаглива, чудово росте в родючому та дренованому ґрунті. Чемерник зацвітає дуже рано, ще до того, як зійде сніг, тому стане справжньою окрасою саду напровесні.

Айстри

Айстри бувають різних відтінків – фіолетові, рожеві, білі. Вони чудово виглядають як на клумбах, так і в контейнерах. Ці квіти прикрашають сад навіть після того, як інші рослини відцвіли.

Альстремерії та ломикамінь

Альстремерії – пізньоквітучі багаторічники, що цвітуть із літа до перших заморозків. У листопаді їх ще можна висаджувати у відкритий ґрунт. Для тіньових ділянок ідеально підходить ломикамінь, рослина з витонченими зіркоподібними квітками. Вона добре переносить прохолоду й прикрашає будь-який куточок саду.

Гейхери

Ці декоративні рослини цінують за яскраве листя різних відтінків, від насичено-зеленого до бордового. Гейхери чудово ростуть у півтіні, добре поєднуються з хостами та сальвіями, створюючи ефект природної лісової галявини.

Ліріопе

Незвичайна рослина, яку часто плутають із травою. Вона формує щільні кущики з вузького листя та фіолетових квітів. Ліріопе морозостійкий, легко переносить зиму й додає виразності будь-якій клумбі.

Гамамеліс і скумпія

Для тих, хто хоче посадити кущі, листопад – ідеальний час для гамамелісу або скумпії. Обидві рослини чудово переносять холод, зберігаючи декоративність завдяки красивому листю та незвичним квітам.

Інші рослини для осінньої посадки

У листопаді можна висаджувати й інші багаторічники: хризантеми, тюльпани, нарциси, гіацинти та ехінацею. Вони добре укорінюються восени й навесні прикрасять сад розкішним цвітінням.