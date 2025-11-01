Посівний календар на листопад 2025 року

Листопад – це завершальний місяць садово-городнього сезону, коли ще можна виконати важливі осінні роботи. Саме зараз сприятливі умови для посадки декоративних і плодових дерев, кущів, багаторічників, а також для посіву овочів під зиму. Коли температура ґрунту стає нижчою, багаторічні рослини краще приживаються, тож навіть наприкінці осені можна встигнути висадити часник, цибулю та весняні цибулинні квіти. Про найсприятливіші дні для посадки різних культур пише «Зелена садиба».

Загалом сприятливі дні для посіву та посадки овочевих культур – 1, 6, 9, 10, 15-18, 22-24, 28, 29 листопада. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 5, 19-21, 25-27 листопада.

Коренеплоди:

морква, буряк – 6, 15-18;

редис – 1-4, 6, 9, 10, 15-18, 23, 24, 28-30;

петрушка на корінь – 6, 15-18, 22-24.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 6, 15-18;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1-4, 9, 10, 15-18, 22-24, 28-30;

часник – 6, 15-18, 22-24;

декоративні та інші їстівні цибулі – 6, 15-18, 22-24.

Овочі до столу та на зберігання:

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 9, 10, 23, 24;

міцелій – 6, 9, 10, 18, 23, 24.

Зелень та трави:

салати, шпинат – 1-4, 6, 9, 10, 15-18, 22-24, 28-30;

рукола, крес – 1, 2, 6, 9, 10, 15-18, 22-24, 28, 29;

щавель – 6, 9, 10, 15-18, 22;

кріп, петрушка, кінза, селера на листя – 1-4, 6, 9, 10, 15-18, 22-24, 28-30;

материнка, розмарин, інші трави – 6, 9, 10, 15-18, 22-24;

лікарські та чайні культури – 6, 9, 10, 13-17;

мікрозелень – 1-4, 6, 9, 10, 15-18, 22-24, 28-30.

Ягідно-плодовий сад:

суниця, полуниця – 6-10, 18, 23, 24;

яблуня – 6, 22-24;

абрикос, вишня, слива, персик – 6, 15-18, 22-24;

груша, айва – 6, 15-18, 23, 24;

черешня – 6, 11, 12;

волоський горіх, фундук – 6;

малина, ожина – 6-10, 18;

смородина – 3, 4, 6, 9-12, 18, 23, 24;

аґрус – 6, 9, 10, 18, 23, 24;

глід – 6, 18;

калина, шипшина, горобина – 6, 9, 10, 18, 22;

обліпиха – 6, 9, 10, 22;

виноград – 18, 22-24.

Декоративні рослини:

однорічники – 6, 9, 10, 13-17, 23, 24;

цибулинні та бульбові – 1, 2, 6-8, 13, 14, 18, 23, 24, 28, 29;

трав’янисті багаторічники – 6, 9, 10, 13-17;

хвойні – 13, 14, 22;

живі огорожі – 11, 12, 22;

чагарники та дерева – 1, 2, 6, 9, 10, 15-17, 23, 24, 28, 29;

ліани – 7, 8, 13, 14, 22.

Сидерати: