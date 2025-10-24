Є рослини, що приносять користь лише у поєднанні з іншими

Не всі сидерати однаково корисні для ґрунту. Деякі рослини виглядають привабливо, але на практиці не приносять користі, а іноді навіть шкодять іншим культурам. Які два популярні сидерати не варто садити, і чому варто бути обережними, пише «Сенсація».

Чому деякі сидерати марні

Більшість сидератів добре насичують ґрунт корисними елементами, роблять його пухким та повітряним. Але деякі рослини в певних умовах або при неправильному використанні не дають очікуваного ефекту. Вони можуть пригнічувати зростання інших овочів, витягувати поживні речовини та вологу або залишати токсичні залишки.

Сидерати, які не варто садити

Фенхель. Хоч його часто називають корисним, фенхель не збагачує ґрунт і пригнічує сусідні рослини. Він не формує потужної зеленої маси, відлякує корисних комах і бджіл, тож його користь для городу сумнівна.

Соняшник. Соняшник виглядає гарно і декоративно, але як сидерат він шкідливий. Ця рослина витягує вологу та поживні речовини з ґрунту, залишає токсичні залишки і погано перегниває. Якщо садити його під огірки, томати чи капусту – користі майже не буде.

Сидерати, які корисні тільки в суміші

Є рослини, що приносять користь лише у поєднанні з іншими. Наприклад, редька олійна дає багато зеленої маси, але витягує азот із ґрунту, якщо її не вчасно заорати. Рання посадка може залучати шкідників, таких як хрестоподібна блішка.