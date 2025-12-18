Більшість миють сито просто під струменем води, використовуючи губку, проте дрібна сітка зазвичай залишається не до кінця чистою

Сито – один із найпотрібніших кухонних інструментів, але його дуже важко мити. Щоб полегшити процес очищення, варто знати один простий лайфхак. ТСН розповідає, як швидко помити сито.

Як правильно помити сито?

Більшість миють сито просто під струменем води, використовуючи губку, проте дрібна сітка зазвичай залишається не до кінця чистою.

Але існує набагато простіший та легший метод. Для цього способу вам потрібно використати звичайну ложку – її потрібно покласти поверх сита та спрямувати на неї струмінь води. Потік рівномірно розходитиметься по всій поверхні, ретельно промиваючи сітку та вимиваючи навіть найменші залишки борошна.