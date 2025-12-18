Обидва підходи працюють, але коли саме опускати яйця – залежить від того, який результат ви хочете отримати

Варіння яєць здається простою справою, але навіть у цьому процесі існує невелика хитрість, яка впливає на результат. Одні кладуть яйця одразу в киплячу воду, інші – у холодну. Обидва підходи працюють, але коли саме опускати яйця – залежить від того, який результат ви хочете отримати. Kukbuk розповідає, у яку воду потрібно класти яйця під час варіння, щоб отримати ідеальний результат.

Кладемо яйця в холодну воду

Якщо ви кладете яйця в холодну воду, вони будуть поступово нагріватися разом з водою. Це дає більш рівномірний прогрів, через що яйця будуть менше тріскатися під час варіння.

Кладемо яйця в гарячу воду

Якщо ж опустити яйця вже в киплячу воду, це дасть вам чіткішу контрольовану точку старту варіння. Проте через різке підвищення температури шкаралупа може тріснути, і яєчний білок почне виходити через дрібні тріщини.