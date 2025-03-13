Сидерати – це чудова альтернатива хімічним добривам

Сидерати – це рослини, які спеціально вирощують для покращення ґрунту. Їх садять на полі чи в саду, а потім або скошують, або закопують у землю. Це допомагає збагачувати ґрунт корисними речовинами, зберігати його вологу та покращувати структуру. Сидерати також захищають землю від бур'янів і шкідників. Які сидерати можна посіяти замість удобрення гноєм, пишуть «Новини Live».

Сидерати – це чудова альтернатива хімічним добривам, які можуть шкодити ґрунту. Якщо ви хочете забезпечити великий врожай щороку, регулярне підживлення ґрунту – це обов'язкова умова. Вибір сидератів для посіву має велике значення, адже правильні рослини значно покращують якість землі та захищають від шкідників.

Досвідчені дачники рекомендують використовувати такі види сидератів:

бобові рослини (боби, квасоля, горох);

конюшина;

фацелія;

люпин.

Краще використовувати комбіновані сидерати, оскільки суміш різних рослин має більший позитивний ефект на землю. Окрім цього, такі суміші добре захищають рослини від шкідників і захворювань.

До найефективніших варіантів сумішей сидератів, які можуть замінити гній, досвідчені садівники відносять: