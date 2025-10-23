Деякі овочі й трави добре пристосовані до зниження температури, тому їх можна залишити зимувати на городі

Восени городники мають чимало турбот, але не всі культури потребують негайного збирання. Деякі овочі й трави добре пристосовані до зниження температури, тому їх можна залишити зимувати у відкритому ґрунті. Це не лише заощадить час, а й допоможе рослинам зміцніти та дати ранній весняний урожай. Що можна залишити на городі, пише Oboz.ua.

Зелень

Серед зелених культур, які без проблем переживають зиму, варто залишити петрушку, мангольд і щавель. Ці рослини стійкі до холоду й навесні швидко відновлюють ріст, щойно температура підніметься вище нуля. За м’якої зими вони можуть навіть залишатися зеленими під снігом.

Пряні трави

М’ята, меліса, материнка, котяча м’ята та естрагон чудово зимують у ґрунті. Вони не лише витримують морози, а й розростаються з кожним роком, створюючи щільні ароматні зарості. Для кращого збереження коренів можна замульчувати ділянку листям або соломою.

Коренеплоди

Топінамбур, пастернак, дайкон, хрін і селера також добре переносять низькі температури. Більше того, після періоду морозів їхній смак стає м’якшим і солодшим завдяки природному перетворенню крохмалю на цукри. Збирати такі коренеплоди можна навіть ранньою весною, вони залишаються соковитими і свіжими.

Цибуля

Багаторічні сорти, як-от цибуля-батун, цибуля-татарка, поникла або трибулька, не бояться холодів і можуть зимувати без укриття. Навесні вони знову відростають, а деякі навіть прикрашають грядки декоративним цвітінням.

Як підготувати рослини до зими

Хоча перелічені культури й витримують морози, невелике укриття все ж не завадить. Грядки можна замульчувати соломою, торфом чи сухим листям, або ж накрити легким агроволокном. Це допоможе рослинам легше пережити перепади температур і зберегти кореневу систему.