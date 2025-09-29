Жовтень - найкращий місяць для висадки цибулевих багаторічників

Жовтень – це пора, коли садово-городній сезон добігає кінця, але роботи на ділянці ще вистачає. Саме цей місяць вважається одним із найкращих для висадки багаторічних квітів, цибулинних, декоративних кущів і плодових дерев. Крім того, за прохолодної погоди настає вдалий час для підзимового висіву овочів, зокрема часнику, цибулі, моркви та буряків. Коли саме садити, пише «Зелена садиба».

Посівний календар на жовтень 2025 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19, 23-28 жовтня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 2, 3, 7, 20-22, 29-31 жовтня.

Коренеплоди:

морква – 4, 18, 19, 29, 30;

редис – 4, 18, 19, 22, 23, 29, 30;

петрушка на корінь – 4, 18, 19, 29, 30;

буряк – 18, 19, 29, 30;

пастернак – 18, 19, 29, 30.

Цибулеві:

цибуля на зелень – 4-11, 14-16;

цибуля ріпчаста – 18, 19, 29, 30;

часник – 4, 18-23, 29, 30;

декоративно-їстівні цибулі – 4-6, 9-11, 29, 30.

Зелень та пряні трави:

шпинат – 4-6, 9-11, 18, 19, 29;

салат – 4-6, 9-11, 18, 19, 29, 30;

рукола – 4-6, 9-11, 18, 19, 29;

кріп, петрушка, кінза на листя – 4-6, 9-11, 18, 19, 29;

материнка, чебрець, розмарин – 8-11, 18, 19, 29, 30.

Ягідно-плодовий сад:

суниця, полуниця – 1, 8-13, 23, 27, 28;

яблуня – 1, 8, 9, 24-28;

груша, айва – 1, 8, 9, 23-28;

абрикос, вишня, слива, персик – 1, 8, 9, 19, 23-28;

черешня – 8, 9, 14-16;

малина, ожина – 8-11, 12, 13, 23;

смородина – 1, 6, 8, 9, 12-16, 23, 27, 28;

аґрус – 1, 8, 9, 12, 13, 23, 27, 28;

виноград – 1, 23-28;

обліпиха – 8, 9, 12, 13, 24-26;

калина, шипшина, горобина – 8, 9, 12, 13, 23-26;

глід – 8, 9, 23;

волоський горіх, фундук – 8, 9.

Декоративні рослини:

газон, ґрунтопокривні – 6, 12, 13, 17-19, 24-26;

однорічники – 1, 8, 9, 12, 13, 17-19, 27, 28;

цибулинні, бульбові – 1, 4-6, 8-11, 17, 18, 23, 27, 28;

трав’янисті багаторічники – 8, 9, 12, 13, 17-19;

живі огорожі – 14-16, 24-26;

хвойні – 17, 18, 24-26;

ліани – 10, 11, 17, 18, 24-26;

чагарники та дерева – 1, 4-5, 8, 9, 12-19, 27, 28;

Сидерати: