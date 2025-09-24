Важливо використовувати лише сухе насіння

Для багатьох городників посів овочів і зелені під зиму – це ефективний спосіб полегшити весняні роботи. Такий метод має кілька переваг, зокрема ранній доступ до вітамінів і меншу залежність від нестабільних весняних погодних умов. Що посадити, пише Ukr.Media.

Що садити

Підзимовий посів підходить для різних культур, серед яких буряк, морква, редис, салат, кріп, петрушка, пастернак, щавель, крес-салат, гірчиця салатна, фенхель, селера, цибуля на ріпку та цибуля-чорнушка.

Важливо використовувати лише сухе насіння – замочене або проросле для підзимового посіву не підходить. Грядку слід підготувати заздалегідь, обравши ділянку з легкою, родючою землею, яка добре прогрівається.

Коли сіяти

Оптимальний час для посіву – це період перед стабільними заморозками, коли температура повітря опускається до 2-3 градусів. Якщо посіяти надто рано, насіння може прорости і загинути через холод.

Підзимовий посів виконують у борозенки, заглиблюючи насіння глибше, ніж навесні, і використовуючи норму посіву приблизно на 25% більшу. Після посіву грядку вкривають торфом, землею або сухою травою, а також можна присипати снігом.