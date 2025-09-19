Якщо ви звикли позбуватися чорнобривців після завершення сезону – не робіть цього

Мало хто знає, але висушені стебла та квіти чорнобривців мають не лише декоративну, а й практичну цінність на городі. Досвідчені дачники давно використовують їх як природне добриво. Навіщо їх закопувати, пише «24 Канал».

Що ще можна робити з чорнобривцями

Після завершення вегетації пізньої осені чорнобривці можна закопати в ґрунт. Таким чином ви не лише утилізуєте рослинні залишки, а й отримаєте багатший ґрунт навесні.

Сухі квіти можна не тільки закопувати, але й використовувати як інгредієнт для компостної купи, рідкого настою або мульчі. Проте один із найефективніших способів – просто перекопати їх з ґрунтом, особливо там, де в майбутньому плануєте вирощувати овочі або ягоди.

Коріння чорнобривців виробляє речовини, які пригнічують розвиток шкідливих грибків у ґрунті. Також доведено, що чорнобривці знижують ризик ураження посадок морквяною і цибулевою мухою, що актуально навесні, коли шкідники активізуються.

Не поспішайте викидати сухі квіти

Якщо ви звикли позбуватися чорнобривців після завершення сезону – не робіть цього. Просто перекопайте їх із землею. А ще краще — комбінуйте з іншими сидератами (наприклад, гірчицею), щоб підвищити ефективність оздоровлення ґрунту.

Наступного сезону варто висадити чорнобривці поряд із полуницею, суницею або овочами – їхні ароматні ефірні речовини відлякують шкідників, зокрема, нематод і комах, небезпечних для томатів, капусти чи картоплі.