Мало хто знає, що висушені та подрібнені апельсинові, мандаринові чи лимонні шкірки можуть стати потужним органічним добривом

У сучасному городництві важко обійтися без додаткових джерел поживних речовин для ґрунту. Хоча більшість садівників активно використовують такі популярні засоби, як гірчичний жмих, перегній або золу, існують й інші не менш ефективні, але несправедливо забуті натуральні підживлення. Про одне з таких пише «Сенсація».

Мало хто знає, що висушені та подрібнені апельсинові, мандаринові чи лимонні шкірки можуть стати потужним органічним добривом. Їх використання не лише покращує родючість ґрунту, а й допомагає боротися з деякими шкідниками. У цитрусових містяться ефірні олії та речовини, які відлякують комах і роблять ґрунт менш привабливим для шкідників.

У домашніх умовах зробити таке добриво дуже просто: зберігайте шкірки протягом зими, висушуйте їх, а потім перемелюйте на порошок. Восени або навесні достатньо внести по 2-3 столові ложки на квадратний метр землі під час перекопування. А при посадці культур – кладіть по 1-2 чайні ложки порошку прямо в лунку. Це природне, доступне й дуже ефективне рішення для вашого городу.