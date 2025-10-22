Важливо правильно обробити ґрунт восени

З настанням осені ріст рослин сповільнюється, а для садівників починається відповідальна пора – підготовка до зими. Саме восени закладається фундамент майбутнього врожаю, тому правильна обробка ґрунту є вкрай важливими. Детальніше про те, чим підживити грядки пише «24 Канал».

Догляд за ґрунтом у холодний період

Першим кроком має стати прибирання опалого листя, бур’янів і залишків овочевих культур. Недозрілі плоди та стебла, що залишилися після збору врожаю, краще не залишати на землі, щоб не сприяти поширенню шкідників. Їх варто спалити, а золу використати як добриво, рівномірно розсипавши по грядках. Листя від бобових культур можна закопати, воно збагачує землю азотом.

Наступний етап – розпушування ґрунту. Це покращує циркуляцію повітря та вологи, сприяє збереженню поживних речовин і полегшує проникнення добрив у глибші шари.

Осіннє підживлення землі

У цей період варто внести органічні та мінеральні добрива. Протягом зими вони поступово розчиняються, підживлюючи землю та готуючи її до весняної активності.

Ефективним способом покращення ґрунту є посів сидератів, наприклад, жита або гірчиці. Ці культури швидко зростають, збагачують землю корисними елементами, а навесні їх можна буде заорати, тим самим підвищивши родючість ділянки.

Найкращими добривами восени залишаються гній і матеріали, багаті на кальцій: вапно, крейда, вапняк. У разі відсутності гною варто звернути увагу на деревний попіл або гірчичну макуху, обидва варіанти добре підживлюють землю.

Альтернативні органічні добрива

Деревний попіл не тільки покращує структуру ґрунту, а й активує корисні мікроорганізми, знижує кислотність та допомагає кореням краще дихати. Оптимальна кількість – 3 кг на сотку.

Гірчична макуха – ще одне органічне добриво, яке живить землю азотом, відлякує шкідників і приваблює дощових черв’яків. Вона також вноситься з розрахунку 3 кг на сотку.