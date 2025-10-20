10 ефективних порад, які допоможуть вам підготувати дерева до холодів

Осіння підготовка саду – не просто ритуал, а важливий етап, від якого залежить майбутній урожай. Якщо вчасно подбати про яблуні, груші та інші плодові дерева, вони не лише краще перенесуть зиму, а й віддячать рясним плодоношенням наступного сезону. УНІАН пише про десять ефективних порад, які допоможуть вам підготувати дерева до холодів і зберегти їхнє здоров’я.

Приберіть усе зайве з-під дерев

Опале листя, гнилі плоди й інші органічні залишки часто стають зимовим укриттям для шкідників і збудників хвороб. Щоб уникнути проблем навесні, подбайте про ретельне прибирання саду восени.

Позбудьтеся бур’янів біля стовбурів

Трава і бур’яни біля основи дерев створюють сприятливі умови для гризунів і затримують вологу, що може призвести до загнивання. Видаляйте їх вручну або за допомогою ручного інструменту, уникаючи використання техніки, яка може пошкодити кору.

Оцініть стан ґрунту

Щоб дерева отримували достатньо поживних речовин, варто раз на кілька років перевіряти ґрунт на вміст елементів. Це дозволить вчасно скоригувати догляд і уникнути виснаження землі.

Мульча – захист від морозу

Осіннє мульчування навколо стовбурів допомагає зберегти тепло в зоні коріння. Для цього підходить кора, тріска або сухе листя. Але пам’ятайте: мульча не повинна торкатися самого стовбура, щоб не створювати зайву вологість.

Усуньте надмірну вологу

Якщо вода затримується біля коренів, це загрожує їх загниванням. Осінь – найкращий час, аби зробити дренаж або вирівняти ділянку, щоб вода вільно стікала.

Не використовуйте добрива перед зимою

Пізнє удобрення стимулює ріст молодих пагонів, які не встигають зміцніти до морозів. Тож утримайтеся від додаткового живлення на завершення сезону.

Захистіть молоді дерева від гризунів

Молоді саджанці часто стають здобиччю полівок і зайців. Встановіть захисні екрани або спіралі навколо стовбурів. Вони мають бути заглиблені в ґрунт і виступати над його рівнем не менше ніж на пів метра.

Огородіть сад, якщо поряд є дикі тварини

У сільській місцевості паркан – ефективний захист від оленів, кабанів та інших диких мешканців. Якщо капітальна огорожа недоступна, можна використати легкі тимчасові конструкції, як-от сітку чи волосінь.

Використовуйте натуральні засоби від шкідників

Обробіть стовбури й нижні гілки часниковим або перцевим спреєм, який відлякує тварин. Але пам’ятайте, що ці засоби недовговічні й потребують оновлення після дощів чи снігу.

За потреби обрізайте, але обережно

Основне обрізання краще проводити наприкінці зими або ранньою весною. Однак якщо бачите зламані, заражені чи сухі гілки, видаліть їх ще до морозів. Не варто обрізати занадто багато, щоб не спровокувати новий ріст напередодні зими.