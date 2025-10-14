Перш ніж остаточно зачинити дачу до весни, обов’язково подбайте про ці справи

Завершення дачного сезону – це не лише прибирання саду, а й комплекс підготовчих заходів, які допоможуть уникнути неприємних сюрпризів навесні. Правильне зберігання речей, обробка інвентарю та захист рослин – усе це важливо перед тим, як залишити ділянку до наступного року. Покрокові дії, щоб нічого не забути, пише Ukr.Мedia.

Що потрібно зробити в будинку

Перш ніж остаточно зачинити дачу до весни, обов’язково подбайте про оплату всіх рахунків – світла, води, газу, членських внесків, якщо ви є частиною дачного кооперативу. Це вбереже від можливого відключення комунальних послуг через борги.

Ретельне прибирання всередині будинку – обов'язковий крок. Усі м'які меблі накрийте тканиною або старими простирадлами, щоб захистити від пилу. Подушки, ковдри та постіль варто попрати, висушити й запакувати в дихаючі мішки. Вологість може зіпсувати речі, тож важливо пересвідчитись, що все зберігається в сухому стані. Матраци рекомендують прибирати в місця, де їх не дістануть миші.

Водопостачання та опалення

Злийте воду з усіх систем, які можуть замерзнути взимку – з труб, раковин, літнього душу та опалення. Інакше навесні на вас можуть чекати дорогі ремонти. Водопровідні крани залиште відкритими, щоб уникнути тиску від можливого замерзання залишкової вологи.

Догляд за інструментами

Садовий інвентар потрібно не просто прибрати, а й почистити та обробити перед зберіганням. Лопати, граблі, сапи почистьте від землі та змастіть лляною олією або іншим захисним засобом від корозії. Секатори й ножі можна підгострити, так ви заощадите час навесні.

Що зробити в саду

Плодові дерева перед заморозками потребують вологи. Полийте кожне доросле дерево 10-15 відрами води, щоб коріння не пересохло взимку. Молоді деревця захистіть від гризунів: обмотайте стовбури ялиновими гілками або тканиною, наприклад, мішковиною чи старими колготками, на висоту до пів метра.

Зберіть усе опале листя та зіпсовані плоди, в них можуть зимувати шкідники або їх личинки. Щоб не провокувати зараження навесні, ці залишки краще винести за межі ділянки або компостувати окремо.

Що посадити на городі під зиму

Якщо хочете мати ранній урожай, можна ще встигнути посіяти деякі культури під зиму. Наприклад, чорнушку (насіння цибулі), озиму цибулю-сіянку, моркву або часник. Нові грядки слід підготувати заздалегідь – не садіть повторно культури на тих самих місцях, що й влітку. Насіння засівають у суху землю, без поливу, після чого накривають шаром торфу або тирси 2–3 см.

Догляд за квітами

У квітнику теж є що робити. Зберіть насіння пізніх однорічників, як-от айстри, чорнобривці, ромашки. Троянди обріжте згідно з рекомендаціями для кожного сорту й накрийте ялиновими гілками або соломою. Зверху бажано укрити рослини спанбондом чи іншим дихаючим матеріалом.

Жоржини викопують після перших заморозків. Бульби потрібно очистити й занурити в глиняну «кашку», розчин глини з водою, густотою сметани. Такі бульби добре зберігаються при температурі +1-+6°C у дерев'яних чи картонних ящиках.