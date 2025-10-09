Сам процес поділу досить простий

Осінь – важливий період для підготовки багаторічних рослин до зими, а одна з ключових процедур у цей час – їхній поділ. Цей простий крок допомагає не лише оновити клумби, а й подбати про здоров’я рослин, покращити їх вигляд і стимулювати цвітіння наступного року. Як правильно його провести, пише «24 Канал».

Чому важливо ділити рослини

З роками багаторічники мають властивість ущільнюватися, що призводить до менш ефективного засвоєння поживних речовин, слабшого повітрообміну та зниження кількості бутонів. Поділ допомагає дати кожній частині більше простору для росту, а також зменшує ризик грибкових захворювань. Крім того, надлишкові частини можна пересадити в інші ділянки саду або подарувати – це економний і ефективний спосіб розширити насадження.

Найкраще ділити багаторічники саме восени, адже температура повітря вже не така спекотна, а ґрунт залишається достатньо теплим, щоби поділені рослини встигли адаптуватися до зими. Оптимальний період – від середини вересня до середини жовтня, коли активна фаза росту вже завершена. Вибирати бажано похмурий день, щоби зменшити стрес для кореневої системи.

Які рослини поділити

Рослини, які найбільше потребують поділу восени, – це хости, герані, лілійники, рудбекії, півонії та іриси. Наприклад, хости рекомендують ділити кожні кілька років, щоби запобігти загущенню і грибковим проблемам. Лілійники після трьох-чотирьох років росту також втрачають декоративність і потребують оновлення. Рудбекії швидко заповнюють простір, і без поділу їхні кущі стають надто щільними. Іриси, навпаки, краще ділити не щороку, а після завершення цвітіння, очищуючи кореневища від старих і пошкоджених частин.

Як це правильно зробити

Сам процес поділу досить простий. Спочатку рослину потрібно добре полити за день до роботи, щоб коренева система була зволожена. Потім її обережно викопують, намагаючись не пошкодити корені, і поділяють на частини з кількома здоровими пагонами. Після цього кожну частину висаджують у підготовлений ґрунт на попередню глибину, добре поливають і мульчують, щоб зберегти вологу. У перші дні важливо стежити, аби ґрунт не пересихав.