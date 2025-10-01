фото зеленої садиби

Роботи варто планувати не лише за погодою, а й орієнтуючись на сприятливі дні

Жовтень – важливий місяць для завершення сезонних робіт у саду та на городі. У цей період готують ґрунт до зими, обрізають дерева, збирають залишки врожаю та проводять профілактичні обробки. Роботи варто планувати не лише за погодою, а й орієнтуючись на сприятливі дні місячного календаря від «Зеленої садиби». Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2025: обробка ґрунту – 2, 3, 6, 7, 20-22, 29-31;

підготовка посадкових ям, нових грядок та квітників – 2-5, 7, 12, 13, 23-26, 29-31;

пророщування та стратифікація насіння – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19, 23, 27, 28;

поливи – 4, 5, 12, 13, 23;

підживлення органічними добривами – 8, 9, 12, 13;

підживлення мінеральними добривами – 1, 4, 5, 23, 27, 28;

компостування та консервація компосту – 1, 7, 12, 13;

прищіпка пагонів, зняття листя – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22;

обрізка, омолодження, формування – 1-3, 10, 11, 20-31;

боротьба з шкідниками та захворюваннями – 2-5, 7, 10, 11, 17, 18, 20-22, 29-31;

профілактичні обробки – 10, 11, 17, 18, 24-26;

захист саду та сховищ від гризунів – 1, 23-28;

заготівля живців – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20-22;

щеплення та окулювання – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20, 22, 27, 28;

консервація, обробка, ремонт теплиць та парників, овочесховищ – 4, 5, 7, 14-16, 20-22;

прибирання та ремонт – 2, 3, 7, 14-18, 19, 23-26;

корчування та боротьба з порослю – 1, 4-6, 27, 28;

догляд за водоймами – 1, 19, 23, 27, 28;

збір врожаю – 1-3, 6, 8, 9, 14-31;

збір насіння – 4, 5, 12, 13;

консервація, сушіння – 8-11, 14-22;

засолювання та квашення – 1, 6, 12, 13, 24-28.

