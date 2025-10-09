Підкопування – це спосіб утеплення прикореневої частини рослини за допомогою землі

Жовтень – період, коли садівники активно готують свої ділянки до зими. Одним із важливих етапів підготовки є підкопування багаторічних квітів. Цей метод допоможе захистити рослини від перших заморозків та зберегти їх до весни. Як правильно підкапувати квіти, пише Telegraf.

Підкопування – це спосіб утеплення прикореневої частини рослини за допомогою землі. Додатковий шар ґрунту зберігає тепло, захищаючи корінь та нижню частину стебла від промерзання. Під час сильних холодів промерзає саме цей зовнішній шар, тоді як коренева система залишається неушкодженою.

Процедуру підкопування потрібно проводити до настання стабільних морозів. Для багаторічників це може бути середина або кінець жовтня. Бульбові квіти варто підкопувати після того, як їхнє листя повністю пожовтіє. Кореневищні культури, такі як гіацинти або півонії, також обробляють до перших морозів.

Важливо пам’ятати, що однорічні квіти не підкопують, оскільки вони не зимують. Деякі бульбові рослини, наприклад, жоржини чи гладіолуси, краще викопати на зиму та зберігати у прохолодному приміщенні до весни.

За день-два до підкопування ґрунт бажано злегка зволожити і за потреби внести невелику кількість добрив. Копати слід обережно лопатою або вилами на відстані 10-15 сантиметрів від стебла для невеликих рослин і більше для високих чи кущових. Після цього коріння обережно присипають землею, формуючи насип навколо основи рослини.

Не рекомендується сильно обрізати стебла перед зимівлею. Відмерлі частини можуть служити своєрідним індикатором: навесні буде легше визначити, які гілочки варто обрізати для стимуляції росту нових пагонів.