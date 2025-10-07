4 основні дії, які потрібно зробити восени з клематисами

Клематиси – одна з найефектніших декоративних рослин для саду. Їхнє розкішне цвітіння не залишає байдужим нікого, хто хоч раз побачив ці квіти. Проте така краса не з’являється сама собою – це результат правильного догляду, який особливо важливий в осінній період. Які 4 основні дії потрібно зробити восени, пише News 24.

Обрізка клематисів восени

Основна процедура, яку обов’язково потрібно виконати восени, – це обрізка. Вона залежить від виду клематиса: для деяких сортів видаляють майже всю надземну частину, інші вимагають лише легкого формування. Обрізка допомагає запобігти загущенню, покращує провітрювання куща і зменшує ризик захворювань.

Також завдяки обрізці рослина краще витримує морози, адже менша надземна маса легше вкривається і менше пошкоджується.

Осінній полив

Після завершення активної фази росту не варто повністю припиняти полив. Якщо осінь видалася сухою, кожні два тижні варто виливати по два відра води під кожен кущ. Це особливо важливо до моменту стійкого зниження температури. Глибокий полив сприяє розвитку кореневої системи, яка допоможе рослині краще перенести зимівлю. У дощову погоду додаткове зволоження не знадобиться, природних опадів буде достатньо.

Підживлення перед зимою

У другій половині осені важливо внести калійно-фосфорні добрива. Вони зміцнюють рослину перед зимовим періодом, стимулюють закладання квіткових бруньок і підвищують стійкість до морозів.

Найкраще підходить сірчанокислий калій або суперфосфат. На одну рослину вистачає половини столової ложки. Добриво потрібно внести у вологий ґрунт, після чого землю бажано мульчувати або припудрити деревним попелом. Це не тільки підживить ґрунт, а й знизить його кислотність.

Захист від хвороб

В осінній період важливо не пропустити ознаки хвороб. Якщо ви помітили, що рослина втратила декоративність, є ознаки плямистості або в’янення, після опадання листя варто провести обробку бордоською рідиною.

Обприскувати потрібно не тільки пагони, а й прикореневу зону, де можуть зберігатися спори грибків. Це допоможе знизити ризик зараження навесні та зберегти кущ здоровим.